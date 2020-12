Bộ sưu tập tem vô giá của Nữ hoàng Anh

Theo tờ Mirror, Nữ hoàng Elizabeth II là người trị vì thứ 5 của hoàng tộc Anh thừa kế Bộ sưu tập Hoàng gia Philatelic với hàng trăm album tem quý giá được lưu trữ tại Cung điện St. James. Chuyên gia hoàng gia Phil Dampier cho biết: “Nữ hoàng thích khoe bộ sưu tập tem của mình với các vị khách và nguyên thủ quốc gia mỗi khi họ tới thăm cung điện”.

Trong vài thập niên qua, Nữ hoàng Elizabeth II đã sưu tập được nhiều con tem quý hiếm. Mirror cho biết tại Cung điện St. James ở thủ đô London có khoảng 300 album và 200 hộp tem được Nữ hoàng Anh sưu tập.

Những con tem độc nhất vô nhị

Ngôi sao của bộ sưu tập hoàng gia là tem Blue Mauritius, được coi là một trong những con tem có giá trị nhất trên thế giới . Blue Mauritius được in vào năm 1847 trên đảo Mauritius, khi đó đảo này còn là một phần của Đế quốc Anh. Nữ hoàng Elizabeth II được kế thừa con tem trên từ ông nội, Vua George V, người trị vì Vương quốc Anh vào đầu thế kỷ 20. Ông đã mua con tem trong cuộc đấu giá vào năm 1904 với số tiền là 1.450 bảng Anh (45 triệu đồng). 100 năm sau, giá trị của con tem này được định giá là 2 triệu bảng Anh (62,4 tỉ đồng). Con tem đã được trưng bày cho công chúng vào năm 2002 như một phần của cuộc triển lãm nhân Ngày lễ Vàng của Nữ hoàng.

Thỉnh thoảng, Nữ hoàng Elizabeth II cho trưng bày tem từ bộ sưu tập để bán và số tiền thu được sử dụng để bổ sung bộ sưu tập. Theo The Telegraph, trong một đợt bán tem vào năm 2001, Nữ hoàng Anh đã bán được 200 con tem với tổng số tiền là 750.000 bảng Anh (gần 23,5 tỉ đồng). Bà đã chi 250.000 bảng Anh (khoảng 7,8 tỉ đồng) từ tiền bán tem để mua một bộ tem gồm 10 con tem bưu điện đầu tiên trong lịch sử có tên là Penny Black (tạm dịch: Xu đen), được phát hành vào năm 1840.

Con tem đầu tiên của hệ thống bưu chính - Penny Black - do ngài Rowland Hill thiết kế. Ông Rowland Hill là người được chính phủ Anh giao nhiệm vụ cải tổ hệ thống bưu điện năm 1835. Penny Black in hình Nữ hoàng Victoria, con tem này chỉ được sử dụng trong 1 năm vì màu nền đen của nó khiến dấu hủy màu đỏ dễ bị chìm. Chỉ có 2 con tem phát hành sớm trong số này còn cho đến ngày nay và được coi là kho báu thực sự.

Do đại dịch Covid-19 , Nữ hoàng Elizabeth II dành phần lớn thời gian trong năm tại cung điện, từ chối các cuộc gặp và chuyến thăm chính thức. Do đó, bà có thể dành thời gian cho bộ sưu tập tem. Trả lời tạp chí OK! vào đầu năm nay, người viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward nói sưu tập tem là thói quen và là cách Nữ hoàng giúp cho bộ não làm việc tốt.