Bob Dylan bán hơn 600 ca khúc cho Universal Music Group

Đại diện UMG cho biết thỏa thuận bao gồm các bài hát mang tính biểu tượng những năm 1960 của Bob Dylan như Blowin' in the Wind và Like a Rolling Stone, nhưng không tiết lộ các điều khoản cụ thể của thỏa thuận. “Đây là thỏa thuận xuất bản âm nhạc quan trọng nhất trong thế kỷ này và là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất mọi thời đại", đại diện UMG công bố trong một thông cáo báo chí.

UMG từ chối tiết lộ giá trị của bản hợp đồng nhưng nhiều khả năng số tiền sẽ làm phình to khối tài sản của Bob Dylan - người từng viết: “Tiền không thể thốt nên lời” lên hàng nhiều triệu USD. Tờ Financial Times cho biết số tiền này có thể là 9 con số.

Bob Dylan trình diễn ở Los Angeles (Mỹ) tháng 5.2004 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn của UMG nói với phóng viên Reuters: “Không thể tiết lộ cụ thể về các điều khoản trong thỏa thuận nhưng về cơ bản quyền lợi thuộc về Bob Dylan”.

Bob Dylan nổi lên từ đầu những năm 1960, trở thành nghệ sĩ được ca ngợi và có ảnh hưởng nhất trong thời đại nhạc rock, hiện vẫn đang sáng tác và biểu diễn ở tuổi 79. Album mới nhất của ông - Rough and Rowdy Ways - phát hành hồi tháng 6.2020 là một thành công về mặt thương mại, được giới phê bình đánh giá cao. Tháng 4.2011, ông từng sang biểu diễn tại Q.7, TP.HCM.