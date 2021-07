Bob Dylan thắng vụ kiện tác quyền album ‘Desire’

Thẩm phán tòa án liên bang New York Barry Ostrager hôm 30.7 đã phán quyết rằng hợp đồng của Bob Dylan (80 tuổi) và Jacques Levy (mất năm 2004) không cho phép Levy thu bất kỳ khoản tiền bản quyền nào vì hợp đồng chỉ cấp cho ông tiền bản quyền cụ thể từng bài hát.

“Như chúng tôi đã nói khi vụ kiện được đệ trình, đây là một nỗ lực đáng buồn nhằm trục lợi từ việc bán album gần đây. Chúng tôi rất vui vì mọi chuyện kết thúc”, luật sư Orin Snyder của Bob Dylan cho biết.

Luật sư Aaron Richard Golub của Jacques Levy không trả lời hay bình luận gì vụ việc. Jacques Levy đồng sáng tác với Bob Dylan một số trong 10 ca khúc thuộc album Desire gồm cả bài hát nổi tiếng nhất là Hurricane. Vợ góa của Jacques Levy – bà Claudia Levy đã kiện Bob Dylan và hãng UMG hồi tháng 1.2021, lập luận rằng hợp đồng của họ cho chồng bà 35% “bất kỳ và tất cả thu nhập” kiếm được từ các sáng tác này.

Bà Claudia Levy và chồng quá cố Jacques Levy (ảnh nhỏ) ẢNH: NYPOST

Bà Claudia Levy lập luận rằng điều này bao gồm tiền thu được từ việc bán các ca khúc của Bob Dylan cho UMG vào tháng 12.2020 mang tính bước ngoặt của Bob Dylan, mà theo tờ The New York Times thì “có thể là thương vụ mua lại quyền xuất bản âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay của một nhạc sĩ”. Bà Claudia Levy đã yêu cầu tòa án tuyên ít nhất 1,75 triệu USD từ việc mua bán này và 2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên Thẩm phán Barry Ostrager nói rằng hợp đồng rõ ràng cấp cho Bob Dylan quyền sở hữu hoàn toàn bản quyền các ca khúc. Tháng 12.2020 huyền thoại âm nhạc Mỹ quyết định bán quyền xuất bản catalog gồm hơn 600 bài hát của mình cho UMG. Hợp đồng mua bán này bao gồm hơn 600 bản quyền bài hát, trong đó có Blowin 'In The Wind,' The Times They Are a-Changin, Knockin' On Heaven's Door, Tangled Up In Blue, Things Have Changed... – những ca khúc từng đem về cho Bob Dylan giải Grammy, Oscar và Quả cầu Vàng.