'Bom sex' Kim Kardashian kiếm bao nhiêu tiền nhờ mạng xã hội?

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã tạo nên nhiều công việc “ngồi không hái ra tiền” của hàng loạt ngôi sao. Dựa vào sức ảnh hưởng và lượng tương tác khổng lồ của người hâm mộ, nhiều nghệ sĩ trở thành kênh truyền thông hiệu quả cho các sản phẩm và dịch vụ muốn tiếp cận thị trường một cách nhanh gọn.

Kim Kardashian là một trong những ngôi sao đi đầu trong việc sử dụng hình ảnh bản thân để quảng bá cho các nhãn hàng. “Bạn thân” của Paris Hilton hiện là tên tuổi được “chọn mặt gửi vàng” của nhiều thương hiệu với mức thù lao đáng mơ ước. Điều đó dẫn đến sự tò mò rằng cô Kim "siêu vòng ba" có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ việc đăng một bài viết trên tài khoản Instagram của mình?

Ảnh: Twitter Ngôi sao tai tiếng từng tung nhiều hình ảnh chứng minh mình bị lạm dụng hình ảnh cá nhân cho mục đích thương mại

Mới đây, thông tin về thu nhập của “bom sex” Kim Kardashian được tiết lộ gây sốc nhiều người. Theo tờ TMZ, ngôi sao thực tế chương trình Keeping Up With The Kardashians gây sóng dư luận khi đệ đơn kiện thương hiệu thời trang nhanh Missguided USA. Nữ hoàng Instagram sở hữu 137 triệu người theo dõi đòi hãng này bồi thường 5 triệu USD vì sử dụng hình ảnh cá nhân của cô với mục đích thương mại.

Theo đó, “yêu nữ hàng hiệu” tỏ ra bức xúc khi phía nhà bán lẻ trực tuyến Missguided USA tự ý sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cô trong các bộ cánh lộng lẫy để quảng cáo cho các “phiên bản rẻ tiền” mà họ sản xuất. Việc lạm dụng hình ảnh của nữ doanh nhân đã khiến cho thương hiệu này “ăn nên làm ra” khi nhanh chóng bán sạch các bộ trang phục chỉ trong vài giờ đăng tải.

Đáng chú ý, vợ của rapper Kayne West tiết lộ rằng đơn vị này không chỉ lạm dụng hình ảnh cá nhân mà còn trực tiếp gắn thẻ cô vào các bài đăng trên mạng xã hội. Điều này khiến mọi người hiểu rằng cô đang hợp tác với nhãn hàng nên dành sự tin tưởng tuyệt đối trong việc lựa chọn sản phẩm.

Ảnh: Twitter Missguided USA từng được báo cáo vì nhiều lần tự ý dùng hình ảnh của “Kim siêu vòng ba”

Ngôi sao thực tế 38 tuổi cho biết số tiền 5 triệu USD mà thương hiệu trên buộc phải bồi thường cho cô là có cơ sở. Kim Kardashian lý giải cô có thể kiếm được từ 300.000 đến 500.000 USD cho mỗi một bài đăng. Con số trên khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi khả năng kiếm tiền của ngôi sao này. Nếu thử ước tính, mỗi ngày nữ nghệ sĩ đăng tải trung bình một bức ảnh thì sau một tuần cô có thể kiếm được khoảng 3 triệu USD.

Với khả năng kiếm tiền thượng thừa, nghệ sĩ tai tiếng này chia sẻ rằng cô thường xuyên từ chối các lời đề nghị hợp tác từ phía các thương hiệu. Bởi lẽ, số tiền mà cô nhận được chẳng là gì so với doanh số của họ. Hiện, cô đã gửi yêu cầu lên thẩm phán, đề nghị cấm nhãn hàng tiếp tục sử dụng hình ảnh cá nhân của cô để quảng bá sản phẩm.

Ảnh: Twitter Thương hiệu Nova từng phải đóng cửa vì tự ý “tái sản xuất” chiếc váy Thierry Mugler cổ điển của ngôi sao thực tế

Được biết, Missguided USA không phải là trường hợp đầu tiên bị bà mẹ ba con thẳng tay thưa kiện. Trước đó, ngôi sao nóng bỏng này cũng từng “triệt hạ” nhiều thương hiệu thời trang vì dám “ăn bám sự nổi tiếng” của mình. Theo đó, hãng Nova từng buộc phải đóng cửa bởi việc tự ý “tái sản xuất” và bày bán chiếc váy Thierry Mugler gây sốc của người đẹp.

Kim Kardashian hay “Kim siêu vòng ba” là cái tên đầy thị phi ở Hollywood. Trước đó, cô chỉ là một trợ lý cho “nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton và hầu như không để lại dấu ấn gì. Tuy nhiên, sau sự cố “vô tình” rò rỉ clip sex cùng bạn trai Ray J, nữ hoàng chiêu trò đã vô cùng khôn ngoan khi tự thành lập một chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians để tự phơi bày những chuyện lùm xùm và nhạy cảm về đời tư. Nhờ vào việc này, Kim Kardashian ngày càng trở nên nổi tiếng và một bước lên mây, tiến vào Hollywood. Hiện tại, Kim "siêu vòng ba” đang hướng đến hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt với hàng loạt thương hiệu thời trang mang tên mình.