'Bom sex' Margot Robbie diện thiết kế của Công Trí lên talkshow nổi tiếng của BBC

Danh sách sao quốc tế lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Công Trí tiếp tục nối dài với sự góp mặt của “nữ quái” Margot Robbie. Xuất hiện trên sóng của BBC, “quả bom gợi cảm” người Úc ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và không kém phần sang trọng, quyền lực nhờ diện mẫu suit bất cân xứng mang sắc đen huyền bí. Được biết, đây là thiết kế trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng mà Công Trí giới thiệu khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York hồi tháng 9 năm ngoái. Trang phục là sự pha trộn giữa vẻ đẹp mạnh mẽ của một phụ nữ hiện đại song không thiếu đi nét gợi cảm vốn có của phái đẹp nhờ chi tiết cổ khoét sâu cùng phần tà ngắn đổ lộ đôi chân thon dài của minh tinh người Úc.

Mỹ nhân người Úc rạng rỡ, thanh lịch trong chương trình của MC nổi tiếng Graham Norton ẢNH: NTK cung cấp

Điểm đặc biệt của mẫu thiết kế không chỉ nằm ở kiểu dáng mà còn được thể hiện rõ trên chất liệu. Một thiết kế mang phong cách hiện đại lại được làm nên từ các chất liệu truyền thống của Việt Nam: đũi. Trên nền chất liệu vải quen thuộc, Công Trí kếp hợp cùng xưởng dệt lãnh Mỹ A sử dụng kỹ thuật nhuộm màu từ trái mặc nưa nhằm tạo ra một chất vải đũi mới có màu đen tuyền ấn tượng và mới lạ. Bộ suit mang đậm dấu ấn sáng tạo riêng của nhà thiết kế cùng các nghệ nhân nhuộm tài hoa.

Với mẫu thiết kế từ nhà mốt Việt Nam, stylist Kate Young đã định hướng phần hình ảnh thanh lịch, đậm chất quý cô cho ngôi sao của The Suicide Squad ẢNH: BBC

Stylist Kate Young đã hoàn thiện thêm vẻ ngoài cho mỹ nhân Sói già phố Wall bằng mẫu đồng hồ sang trọng đến từ thương hiệu Richard Mille cùng sợi dây cổ thanh mảnh và tất đen. Sự kết hợp đơn giản, tinh tế này tạo nên một tổng thể đồng điệu và toát lên vẻ quyền lực những không kém phần nữ tính cho bông hồng nước Úc. Cũng nhờ vậy, trong talkshow của Graham Norton - MC nổi tiếng người Ireland, Margot Robbie lại trở nên khác lạ hẳn so với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ thường ngày.

Cô đào nóng bỏng của Sói già phố Wall đồng điệu bên cạnh dàn khách mời tham gia chương trình ẢNH: BBC

Margot Robbie sinh năm 1990, cô sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng đài từ trầm ấm và cuốn hút. Sau thời gian trau dồi kinh nghiệm diễn xuất tại quê nhà, vào năm 2013, nữ diễn viên người Úc được chọn vào vai Naomi Lapaglia trong The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Bộ phim trở thành bệ phóng hoàn hảo để Margot Robbie gây chú ý với công chúng quốc tế cùng giới phê bình điện ảnh. Năm 2016, siêu phẩm Suicide Squad được trình làng, góp phần đưa Margot Robbie trở thành “quả bom gợi cảm” mới tại Hollywood. Cùng với đó, cô nổi tiếng với các tác phẩm như: I, Tonya, Once upon a time in Hollywood, Bombshell… Nhắc đến Margot Robbie, khán giả nhớ ngay đến một nữ diễn viên trẻ tài năng với những vai diễn gợi cảm, nóng bỏng và đầy mê hoặc trên màn ảnh đồng thời là một "quả bom sex" thế hệ mới của Hollywood. Ngày 7.2 tới, mỹ nhân 9X sẽ tái xuất màn ảnh rộng với hình ảnh của nữ quái Harley Quinn trong phim riêng Birds of Prey.

Nữ diễn viên 30 tuổi sắp khuấy đảo màn ảnh rộng với bom tấn Birds of Prey ẢNH: WARNER BROS.

Margot Robbie không phải là sao quốc tế đầu tiên diện thiết kế của Công Trí mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trước bông hồng 30 tuổi, nhiều ngôi sao đình đám như: Katy Perry, Rihanna, Rita Ora, Gabrielle Union, Kate Bosworth, Beyoncé, Camila Cabello… cũng từng tỏa sáng tại nhiều sự kiện với các mẫu thiết kế từ “anh cả của làng mốt Việt Nam”. Cái tên Nguyễn Công Trí cũng dần thu hút sự chú ý từ các tín đồ yêu thời trang quốc tế. Thậm chí, Fashionista.com còn ưu ái xếp nhà thiết kế gốc Đà Nẵng vào nhóm “làn sóng mới khuấy động thảm đỏ quốc tế”.