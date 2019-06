‘Bom sex’ xứ Hàn tiết lộ cuộc sống khó khăn khi lấy chồng Trung Quốc

Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang vừa tổ chức hôn lễ vào hôm 29.5 vừa qua. Suốt những năm bên nhau, cặp sao luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ về chuyện tình lãng mạn xuyên biên giới cũng như cuộc sống bình dị bên cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên, tổ ấm của hai nghệ sĩ này vẫn vấp phải những trở ngại bởi khoảng cách địa lý cũng như khác biệt văn hóa. Trong show truyền hình mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1979 đã hé mở về cuộc sống hôn nhân của cô với ông xã kém tuổi.

Theo tiết lộ từ nữ diễn viên 40 tuổi, do lịch trình công việc chồng chéo, người Trung kẻ Hàn, hai vợ chồng hiếm có thời gian dành cho con trai nhỏ. Khi Vu Hiểu Quang tất bật đóng phim ở Đại lục thì Choo Ja Hyun lại phải liên tục đi - về giữa hai nước để theo kịp tiến độ công việc tại hai nơi. Chính vì không có nhiều thời gian dành cho tổ ấm nhỏ, con trai của cặp sao không nhận được sự chăm sóc đồng thời từ bố lẫn mẹ. Việc ở cạnh Choo Ja Hyun nhiều hơn khiến nhóc tì nhà cô cảm thấy lạ lẫm với Vu Hiểu Quang và coi bố như người xa lạ. Mỗi lần được tài tử 38 tuổi làm trò, chọc ghẹo, cậu bé đều tỏ ra thờ ơ thậm chí phớt lờ đi nơi khác.

Theo Choo Ja Hyun, cô và Vu Hiểu Quang đều bị cuốn theo công việc khiến cả hai không có nhiều thời gian cùng vun vén gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT

“Trẻ em cần rất nhiều thời gian để quen với một thành viên trong gia đình và cha mẹ tốn cả một quá trình để nuôi dưỡng tình cảm của họ với con cái. Việc không được gặp gỡ thường xuyên khiến gương mặt của anh ấy trở nên xa lạ trong mắt con trai”, Choo Ja Hyun lý giải. Cũng chính vì quá mải mê với công việc, Vu Hiểu Quang bị nhiều người trách móc vì không chăm sóc tốt cho con cái, tuy nhiên, bà xã của anh luôn thấu hiểu và bênh vực chồng: “Dù mải mê với công việc ở Trung Quốc, anh ấy vẫn là một người cha có trách nhiệm”.

Cũng theo tiết lộ từ ‘'bom sex'’ xứ kim chi, khoảng cách địa lý và đặc thù công việc ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm của hai người. Cô và chồng ít có thời gian dành cho nhau, thậm chí, trong suốt 8 năm kế từ khi hẹn hò cho đến lúc đăng ký kết hôn, cả hai vẫn mải miết với công việc riêng mà bỏ bê nhiều thứ. Choo Ja Hyun bận rộn đến mức dù sắp lên xe hoa, cô vẫn phải miệt mài đóng phim và không có thời gian chăm chút, chuẩn bị cho hôn lễ. May mắn là Vu Hiểu Quang cảm thông cho vợ và đứng ra lo liệu mọi thứ khiến họ có một ngày vui trọn vẹn. Cặp diễn viên Trung - Hàn cũng phải chọn ngày sinh nhật 1 tuổi của con để làm lễ cưới.

Cặp sao không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ ẢNH: WEIBO NV

Khi nói về con trai, nữ diễn viên phim Sở Lưu Hương không khỏi âu yếm, tự hào. Mỹ nhân 40 tuổi cho biết cậu nhóc rất khỏe mạnh và đáng yêu, bé được thừa hưởng sự thông minh từ mẹ và tính ham ăn giống bố. Hiện mọi công việc của Choo Ja Hyun đều được nữ diễn viên chuyển về quê nhà Hàn Quốc và sống cùng con trai tại đây. Cặp sao đang có kế hoạch giảm thiểu khối lượng công việc để dành thời gian vui vén cho hạnh phúc riêng đồng thời chuyên tâm nuôi dạy con cái.

Mặc dù tiết lộ nhiều khó khăn trong chuyện gia đình, minh tinh xứ Hàn vẫn dành những lời có cánh cho ông xã trong suốt thời lượng của chương trình. Sao phim Mỹ nhân đồ cho biết bản thân rất cảm kích trước sự ân cần chu đáo của Vu Hiểu Quang trong khoảng thời gian sau sinh.

Mặc dù lịch trình chồng chéo, hiếm có cơ hội ở bên nhau, Choo Ja Hyun - Vu Hiểu Quang vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt suốt nhiều năm qua ẢNH: WEIBO NV

Choo Ja Hyun sinh năm 1979 và được biết đến là một người mẫu quảng cáo trước khi rẽ hướng sang phim ảnh. Người đẹp từng góp mặt trong các tác phẩm như: The Adventures Of Mrs. Park, Miss & Mister, Successful Story Of A Bright Girl... Năm 2003, nữ diễn viên bắt đầu lấn sân sang thị trường Trung Quốc và ghi dấu ấn với: Mộc thủy phong vân, Vũ lạc truyền kỳ, Sở Lưu Hương, Hoa hồng có gai...

Năm 2008, tên tuổi của Choo Ja Hyun bắt đầu gắn liền với danh xưng “bom sex” xứ Hàn khi hóa thân thành kỹ nữ Seol Hwa - nhân vật sở hữu hàng loạt cảnh nóng táo bạo trong Mỹ nhân đồ. Mới đây nhất, minh tinh 40 tuổi vừa góp mặt trong siêu phẩm Biên niên sử Arthdal đóng cùng Jang Dong Gun, Song Joong Ki, Kim Ji Won…

Bên cạnh đó, Choo Ja Hyun cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp với tài tử Vu Hiểu Quang. Cặp sao gặp gỡ rồi hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định đăng ký kết hôn vào tháng 1.2017. Họ có với nhau một bé trai và vừa tổ chức hôn lễ vào hồi cuối tháng 5.2019.