Bom tấn ‘21 cây cầu’ của ‘báo đen’ Chadwick Boseman chiếu rạp VN

Bộ phim 21 cây cầu vừa tung clip kịch tính trước ngày công chiếu, hứa hẹn một siêu phẩm hành động cực chất và nghẹt thở.

Đặt tình huống khi hàng loạt cảnh sát New York bị giết hại, ngôi sao da màu Chadwick Boseman (vai thanh tra Andre Davis) đã đưa ra một kế hoạch vô cùng táo bạo, trước những đôi mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp là cảnh sát trưởng Mc Kenna (J.Simmons), đả nữ Frankie (Sienna Miller) và Spencer (Keith David). Anh ta đề xuất phải phong tỏa hoàn toàn khu Manhattan (New York). Ngoài việc đóng cửa 21 cây cầu, các con kênh, tàu điện ngầm đều bị khóa chặt. Sau đó, toàn bộ lực lượng cảnh sát New York đổ quân lên Manhattan, chuẩn bị cho cuộc "săn mồi" lớn chưa từng có.

'21 cây cầu' tung clip kịch tính, hứa hẹn nhiều pha hành động nghẹt thở

Nếu tinh ý hay là một fan Marvel đích thực, khán giả sẽ cảm thấy chi tiết này…. quen quen. Được sản xuất bởi hai anh em nhà Russo, 21 cây cầu đã “mượn” chi tiết này trong Avengers: Infinity War - phân cảnh vua báo đen ra lệnh phong tỏa và tổng tấn công quân của Thanos tại Wakanda, cùng một trận đánh vô cùng hoành tráng sau đó.

Từ phải qua: diễn viên J.K.Simsons, Chadwick Boseman, Sienna Miller

Nói về dòng phim trinh thám - hành động thì khó xứ nào có thể qua mặt được điện ảnh - truyền hình Mỹ. Không chỉ đơn thuần là hành động, kịch bản của các bộ phim loại này luôn lắt léo và có những cú twist (bước ngoặt) đầy bất ngờ. Đây là dòng phim đòi hỏi tư duy cao ở người xem và luôn mang lại cảm giác hồi hộp, phấn khích. Cá nhân diễn viên da màu Chadwick Boseman trước khi thực sự nổi tiếng cũng đã lăn xả trong nhiều bộ phim truyền hình thuộc thể loại này như Justified, Detroit 1-8-7, Castle…

Khán giả VN chờ đợi xem bộ phim hành động được báo giới quốc tế đánh giá cao này