Bom tấn 'Avatar 2' hoãn quay ở New Zealand

Theo The Hollywood Reporter, nhà sản xuất Jon Landau đã xác nhận rằng sẽ có sự chậm trễ đối với việc sản xuất phần tiếp theo của bom tấn Avatar. Cụ thể, ông xác nhận đội ngũ sản xuất phải ở lại Los Angeles (Mỹ) sau khi hủy chuyến bay tới Wellington (New Zealand) để quay Avatar 2 vào hôm 13.3 (giờ địa phương) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, công việc xử lý kỹ xão và hiệu ứng hình ảnh cho bộ phim vẫn sẽ tiếp tục.

Avatar 2 có lịch phát hành dự kiến vào ngày 17.12.2021; ba phần tiếp theo của dự án dự kiến tiếp tục được phát hành lần lượt vào tháng 12.2023, tháng 12.2025 và tháng 12.2027. Công ty Weta Digital, có trụ sở tại Wellington (New Zealand), tiếp tục xử lý hiệu ứng hình ảnh cho bộ phim. Nhà sản xuất Jon Landau chia sẻ: "Chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng toàn cầu và đây không phải là vấn đề của riêng ngành công nghiệp điện ảnh . Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Landau cũng nói thêm, ông đang đánh giá lại lịch trình sản xuất hằng ngày, bởi vì mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng. "Chúng tôi cố gắng theo dõi và suy nghĩ về những gì có lợi nhất cho ê-kíp sản xuất. Tôi xem họ là 'gia đình Avatar' của mình". Một thành viên ê-kíp cũng xác nhận việc hoãn quay: "Chúng tôi không bị sa thải, chỉ có điều mọi thứ đang phải phải trì hoãn lại".

Avatar 2 cũng trì hoãn sản xuất vì ảnh hưởng của Covid-19 Ảnh: The Hollywood Reporter

'Cỗ máy kiếm tiền' mới của 'Nhà chuột'

Phần tiếp theo của Avatar là bộ phim mới nhất đưa ra thông báo trì hoãn sản xuất để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Trước đó, phim truyền hình The Lord of the Rings của hãng Amazon , đang được quay ở New Zealand đã bị hoãn. Loạt phim giả tưởng The Witcher của Netflix cũng tạm dừng ghi hình.

Tính đến nay, New Zealand có 12 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận. New Zealand đã yêu cầu du khách từ khắp nơi trên thế giới , ngoại trừ các quốc gia láng giềng ở Thái Bình Dương, phải cách ly trong 14 ngày khi đến nước này.

Sau khi hãng Fox về tay Disney, Avatar được coi là "cỗ máy kiếm tiền" mới của “Nhà chuột”. Disney hiện lên kế hoạch thực hiện 4 phần tiếp theo cho siêu phẩm này. Khi Avatar công chiếu vào năm 2009, phim trở thành "cơn sốt" toàn cầu, giữ vững ngôi vương. Bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,788 tỉ USD trong suốt 10 năm và chỉ chấp nhận nhường vị trí quán quân phòng vé cho Avengers: Endgame với 2,798 tỉ USD khi bom tấn của Marvel công chiếu.

Avatar cũng thúc đẩy định dạng kỹ thuật số phát triển, đưa định dạng phim nhựa 35 mm lui vào dĩ vãng. Nhiều dự đoán cho rằng, từ khóa “3D” có lẽ sẽ “sống lại” nhờ phần tiếp theo về câu chuyện trên hành tinh Pandora. Trong cuộc phỏng vấn với USA Today, khi được hỏi về khả năng liệu Avatar có trở lại vị trí số một nếu phát hành phần tiếp theo, đạo diễn James Cameroon từng nói: “Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra".