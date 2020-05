Bom tấn 'Avatar 2' sắp khởi quay trở lại

Theo trang Deadline, ngày 9.5, Ủy ban điện ảnh New Zealand xác nhận một số sản phẩm phim và truyền hình “bắt đầu được sản xuất trở lại và tuân thủ quy định phòng dịch bảo đảm an toàn”. Như vậy, các dự án có thể sản xuất trở lại bao gồm phần tiếp theo của bom tấn Avatar và loạt phim truyền hình The Lord of the Rings (tựa Việt: Chúa tể những chiếc nhẫn). Cũng theo kế hoạch, đội ngũ thực hiện Avatar 2 sẽ làm việc tại trường quay Stone Street, Wellington (New Zealand).

Thực hiện một số phân cảnh dưới nước

Trong hai cái tên nêu trên, Avatar 2 của đạo diễn James Cameron nhiều khả năng tiếp tục trở lại quay phim tại New Zeand trước. Bởi lẽ đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau vẫn làm việc trong suốt thời gian Avatar 2 bị tạm dừng sản xuất do dịch Covid-19.

Một số bức ảnh hậu trường chia sẻ trên Twitter ngày 5.5 cho thấy đạo diễn Cameron đã thực hiện trước một số phân cảnh dưới nước. Đạo diễn Cameron ngồi trên giàn giáo dựng quanh hồ bơi, trong khi diễn viên và quay phim ngụp lặn trong nước.

Một số bức ảnh hậu trường chia sẻ trên Twitter ngày 5.5 cho thấy đạo diễn Cameron đã thực hiện một số phân cảnh dưới nước Ảnh: Twitter

Đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau là hai gương mặt chính trong quá trình sản xuất phần 2 và 3 của siêu phẩm Avatar. Hồi đầu năm 2020, thương hiệu phim Avatar đồng thời công bố ngày ra rạp của các phần tiếp theo. Phần 2 dự kiến sẽ đến với khán giả vào ngày 17.12.2021, phần 3 là tháng 12.2023, các phần còn lại sẽ là tháng 12 các năm 2025 và 2027. Đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau là hai gương mặt chính trong quá trình sản xuất phần 2 và 3 của siêu phẩm Avatar. Hồi đầu năm 2020, thương hiệu phim Avatar đồng thời công bố ngày ra rạp của các phần tiếp theo. Phần 2 dự kiến sẽ đến với khán giả vào ngày 17.12.2021, phần 3 là tháng 12.2023, các phần còn lại sẽ là tháng 12 các năm 2025 và 2027.

Tại mùa giải Oscar 2004, đạo diễn Peter Jackson và đoàn làm phim bội thu với các giải thưởng dành cho tác phẩm điện ảnh Chúa tể những chiếc nhẫn 3 Ảnh: Getty Images

Về phần The Lord of the Rings của Về phần The Lord of the Rings của Amazon , bộ phim truyền hình này ở trong giai đoạn quay 2 tập đầu trước khi buộc phải dừng lại. Hiện thời điểm cụ thể phim ghi hình trở lại ở New Zealnd vẫn chưa được tiết lộ. Hãng Amazon xác nhận loạt phim được đầu tư kinh phí 250 triệu USD (tương đương 5.850 tỉ đồng). Tuy nhiên tiến độ thực hiện bộ phim vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Theo các nhà làm phim, thời gian sớm nhất để phim ra rạp dự kiến vào năm 2021.

Vài tháng trước, Avatar 2 và The Lord of the Rings đều nằm trong số những dự án bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, buộc phải tạm dừng quá trình sản xuất khi dịch bệnh bùng phát phức tạp trên toàn cầu.