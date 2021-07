Bom tấn ‘Black Widow’ thu 140 triệu USD tại rạp và chiếu trực tuyến

Black Widow được chiếu đồng thời tại các rạp và dịch vụ trực tuyến Disney Plus. Hãng Disney thông báo Black Widow thu về hơn 60 triệu USD khi chiếu trực tuyến trên toàn cầu. Đây là lần hiếm hoi mà một hãng phát hành tiết lộ doanh thu phát phim trực tuyến. Ở nước ngoài, Black Widow đạt doanh thu 78 triệu USD khi ra mắt, nâng tổng doanh thu phòng vé toàn cầu lên 158 triệu USD, theo Variety.

Disney không chia sẻ dữ liệu về lượng người xem bộ phim Cruella đã phát hành trước đó với sự tham gia của Emma Stone và bộ phim hoạt hình Raya and the Last Dragon cũng được công chiếu đồng thời tại các rạp lẫn trên Disney Plus. Không rõ liệu Disney có tiếp tục báo cáo doanh thu trực tuyến bộ phim phiêu lưu hành động sắp tới - Jungle Cruise, khởi chiếu tại rạp và trên Disney Plus vào ngày 30.7 hay không.

Trong một tuyên bố vào sáng 11.7, Chủ tịch kênh phân phối truyền thông và giải trí của Disney, Kareem Daniel cho biết: “Doanh thu cao của Black Widow vào cuối tuần này khẳng định chiến lược phân phối linh hoạt của chúng tôi trong việc cung cấp các bộ phim nhượng quyền tại rạp để khán giả có trải nghiệm điện ảnh thực sự. Và vì mối quan tâm Covid-19 vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, chúng tôi mang đến sự lựa chọn cho người tiêu dùng thích xem tại nhà trên Disney Plus”.

Cảnh trong bom tấn Black Widow ẢNH: IMDB

Sau một năm khốc liệt và thay đổi đối với lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim, màn trình diễn của Black Widow đang gây phấn khích cho Hollywood lẫn các nhà làm phim. David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhận định Marvel vẫn đang ở trong một giải đấu của riêng mình tại phòng vé. Rốt cuộc, rất ít thương hiệu phim có thể khiến khán giả mê mẩn như các phim của Marvel.

“Chắc chắn con số doanh thu sẽ cao hơn nếu tất cả rạp đều mở cửa và không còn mối quan tâm nào với Covid-19. Nếu điều này xảy ra sẽ không có tùy chọn phát trực tuyến. Hiện tại, những trở ngại khi phải phát thêm trực tuyến khiến phần mở đầu doanh thu chiếu rạp của Black Widow trở nên ấn tượng hơn nhiều”, Gross đánh giá.

Fast&Furious 9 của Universal đứng ở vị trí thứ hai với 10,8 triệu USD chiếu rạp. Kể từ khi được công chiếu trên màn ảnh rộng ba tuần trước, phần 9 bom tấn hành động với sự tham gia của Vin Diesel đã thu về tổng cộng 141 triệu USD ở Bắc Mỹ. Tại phòng vé quốc tế, Fast&Furious 9 vượt mốc 400 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 541,8 triệu USD.

Universal cũng chiếm vị trí thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ với Boss Baby: Family Business (8,7 triệu USD) và The Forever Purge (6,7 triệu USD). Phần tiếp theo của The Boss Baby, Purge ra rạp vào cuối tuần dịp lễ độc lập 4.7 hiện thu về lần lượt 34,7 triệu và 27,4 triệu USD.

A Quiet Place Part II của Paramount đứng ở vị trí thứ 5 với 3 triệu USD, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 150 triệu USD, kết quả cao nhất với một bộ phim được phát hành tại rạp trong thời kỳ đại dịch.

Black Widow do Cate Shortland đạo diễn với diễn xuất của Scarlett Johanson, Florence Pugh, David Harbour, William Hurt… có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD.