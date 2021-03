Bom tấn ‘Black Widow’ tiếp tục bị dời lịch chiếu

Trước đó, các nhà điều hành rạp chiếu hy vọng bom tấn Black Widow (Góa phụ đen) sẽ khởi động series phim bom tấn mùa hè vào đầu tháng 5, thu hút đông đảo khán giả đến rạp sau thời gian đóng cửa kéo dài do đại dịch Covid-19 . Lịch chiếu trước đó của Black Widow được công bố là 7.5.

Theo Reuters, cổ phiếu của AMC Entertainment, nhà điều hành rạp chiếu phim lớn nhất thế giới, đã giảm 16% sau thông báo dời lịch chiếu này. Hãng Disney cũng cho biết sẽ cung cấp bộ phim live-action Cruella cho khách hàng của Disney+ vào cùng ngày công chiếu tại rạp dự kiến là 28.5 và bộ phim hoạt hình của hãng Pixar - Luca sẽ không chiếu rạp mà phát hành trên Disney+ vào ngày 18.6. Phim của Pixar chỉ chiếu rạp ở các thị trường quốc tế chưa có kênh Disney+. Cruella và Black Widow khiến khách hàng của Disney+ mất thêm 30 USD mỗi phim để xem tại nhà.

Scarlett Johansson và Florence Pugh trong phim Black Widow ẢNH: IMDB

“Thông báo hôm nay phản ánh sự tập trung của chúng tôi vào việc cung cấp sự lựa chọn cho người tiêu dùng và phục vụ sở thích ngày càng tăng của khán giả”, Kareem Daniel, Chủ tịch Disney Media & Entertainment Distribution, cho biết.

Công ty Disney cũng hoãn ra rạp một số phim như Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, hiện dự kiến chiếu vào ngày 3.9 thay vì 9.7, Free Guy (chiếu ngày 13.8), The King’s Man (22.12), Deep Water (14.1.2022), Death on the Nile (11.2.2022).

Những thay đổi về lịch chiếu của Disney có thể sẽ làm giảm doanh thu phòng vé trong mùa hè tới vì một số khán giả chọn xem Black Widow hoặc Cruella ở nhà cũng như không có cơ hội xem bộ phim hoạt hình mới của Pixar là Luca tại rạp. Trong khi đó, bom tấn hành động kinh phí lớn là Fast & Furious 9 của Universal Pictures ra rạp vào ngày 25.6 sau 2 lần hoãn chiếu.

Black Widow do Cate Shortland đạo diễn, có sự góp mặt của ngôi sao Scarlett Johansson trong vai Natasha Romanoff/Black Widow, mật vụ S.H.I.E.L.D. kiêm cựu sát thủ KGB. Câu chuyện Black Widow do Jac Schaeffer và Ned Benson sáng tác, nối tiếp các sự kiện trong Captain America: Civil War (2016). Phim có kinh phí lên đến 200 triệu USD.