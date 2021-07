Bom tấn ‘Blackpink The Movie’ của nhóm nhạc Blackpink dự kiến ra rạp Việt tháng 8

Trước đó, chỉ trong vòng 4 giờ sau khi ra mắt vào ngày 8.8.2016, nhóm Blackpink đã càn quét vị trí quán quân trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Blackpink phát hành album đơn đầu tay Square One vào ngày 8.8.2016 với hai ca khúc Boombayah và Whistle. Hai bài hát này ngay khi ra mắt đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales. Nhóm trở thành nghệ sĩ đạt được thành tích này trong khoảng thời gian nhanh nhất và là nghệ sĩ Hàn Quốc thứ ba nắm giữ hai vị trí đầu cùng lúc. Ở thị trường nội địa, ca khúc Whistle dẫn đầu các bảng xếp hạng kỹ thuật số, lượt tải xuống, phát trực tuyến và di động.

Poster bom tấn Blackpink The Movie ẢNH: GALAXY

Tại bảng xếp hạng iTunes, album Square One ngay sau khi ra mắt cũng giành được vị trí số 1 của Worldwide iTunes Album Chart. Nhờ đó, Blackpink trở thành nhóm nhạc thần tượng Kpop đầu tiên đạt vị trí số 1 ở bảng xếp hạng này trong thời gian ngắn nhất. Trên nền tảng chia sẻ video YouTube, Blackpink là nhóm nhạc Kpop có lượt xem video âm nhạc ra mắt nhiều nhất trong vòng 24 giờ với hơn 3,3 triệu lượt xem Boombayah. Nhờ những thành công chỉ trong thời gian ngắn, Blackpink được giới báo chí mệnh danh là “tân binh quái vật”.

5 năm sau cả nhóm được xếp vào danh sách những ngôi sao thế giới với kỹ năng trình diễn xuất sắc. Cả bốn thành viên đều có chuyên môn riêng về thanh nhạc, vũ đạo và rap. Kết hợp với nhau họ đã tạo nên sự ăn ý tuyệt vời.

Blackpink The Movie là bộ phim kỷ niệm 5 năm thành lập của Blackpink ẢNH: GALAXY

Blackpink The Movie do Oh Yoon Dong đạo diễn, là bộ phim tài liệu âm nhạc kỷ niệm 5 năm thành lập của Blackpink đồng thời là món quà đặc biệt dành cho “Blink” – fan dom yêu quý của nhóm, để ôn lại những kỷ niệm khó quên và thưởng thức những màn trình diễn cuồng nhiệt. Blackpink The Movie bao gồm nhiều nội dung đa đạng như The Room of Memory - chia sẻ những kỷ niệm trong 5 năm sau khi nhóm ra mắt, Beauty - những bức ảnh hấp dẫn của Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa và Exclusive Interviews – thông điệp gửi đến người hâm mộ. Khán giả còn có cơ hội xem những màn biểu diễn từ hai concert là In Your Area (2018) và The Show (2021).