'Bom tấn' của nhóm nhạc Blackpink ra mắt ở Việt Nam

Phim gồm nhiều nội dung đa đạng như: The Room of Memory - chia sẻ về những kỷ niệm trong 5 năm sau khi nhóm ra mắt; Beauty - những bức ảnh hấp dẫn của Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa; và Exclusive Interviews - thông điệp gửi đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, bộ phim còn lồng ghép những màn biểu diễn từ 2 concert của nhóm là In Your Area (2018) và The Show (2021). Blackpink The Movie dự kiến sẽ ra rạp ở khoảng 100 quốc gia trên toàn cầu, trong đó có VN từ cuối tháng 8 (nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định và rạp mở cửa lại, Galaxy Studio sẽ phát hành tại tất cả hệ thống rạp trên toàn quốc).