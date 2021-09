Bom tấn 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' xuất xưởng năm 2022

Tài khoản Twitter của thương hiệu Fantastic Beasts cũng vào ngày 22.9 (giờ địa phương) đã công bố tiêu đề chính thức của phần thứ 3 nằm trong series là Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (tạm dịch: Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng: Những bí mật của Dumbledore). Phim tiếp tục do nhà làm phim David Yates chỉ đạo. Ông là người lèo lái 2 phần phim trước đó, ra mắt năm 2016 và 2018.

Phần thứ 3 này nối tiếp mạch truyện của các phần phim trước, song khám phá sâu hơn về cuộc đời của nhân vật Albus Dumbledore (tài tử Jude Law đóng) vì kết thúc phần phim thứ 2, nhà làm phim bỏ ngỏ nhiều câu hỏi về thân thế nhân vật khiến người xem tò mò.

Bên cạnh sự tái xuất của nam diễn viên Jude Law, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller... Những diễn viên này trở lại đảm nhận vai cũ. Riêng tài tử Johnny Depp không tái xuất vai phản diện Gellert Grindelwald trong dự án do vướng lùm xùm đời tư, vai này được giao lại cho tài tử Mads Mikkelsen

Tài tử Mads Mikkelsen đóng Gellert Grindelwald trong phần phim mới Ảnh: NBC

Nhà văn J. K. Rowling, mẹ đẻ loạt truyện Harry Potter, cùng với biên kịch Steve Kloves viết kịch bản dự án. Nếu phần thứ 2 cho khán giả thấy được sự nguy hiểm của nhân vật Gellert Grindelwald trong việc muốn thống trị thế giới phép thuật thì trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, J. K. Rowling cùng cộng sự lèo lái câu chuyện theo hướng Albus Dumbledore cùng với các nhân vật khác khống chế sự "bành trướng" của Gellert Grindelwald. Phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore là dự án thứ 3 trong kế hoạch thực hiện series 5 phần phim tiền truyện về thế giới mà J. K. Rowling đã vẽ ra trong loạt truyện Harry Potter.

Hai phần phim trước đó của series Fantastic Beasts lần lượt mang về cho nhà sản xuất số tiền phòng vé trên 814 triệu USD và 654,8 triệu USD toàn cầu, là một trong những phim ăn khách trong các năm 2016 và 2018. Tính đến hiện tại, nếu gộp chung với tất cả các phần phim Harry Potter, thương hiệu phim phù thủy này có tổng doanh thu toàn cầu trên 9,2 tỉ USD, đứng thứ 3 sau 2 "vũ trụ phim" đình đám là phim siêu anh hùng Marvel và series Star Wars.

Với ngày xuất xưởng hiện tại, phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore sẽ đối đầu với dự án The Lost City of D (cũng ra rạp cùng ngày) của các đạo diễn Aaron Nee và Adam Nee tại thị trường Mỹ. Phim The Lost City of D có các diễn viên Daniel Radcliffe, Sandra Bullock, Channing Tatum... tham gia diễn xuất.