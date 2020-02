Bom tấn 'Fast & Furious 9' tung trailer sốc: Lộ diện vai ác, Han hồi sinh

Sau phần ngoại truyện Fast & Furious: Hobbs & Shaw mãn nhãn người xem, điều mà fan hâm mộ mong ngóng nhất chính là sự ra mắt của phần phim thứ 9. Mở đầu trailer Fast & Furious 9 là khung cảnh gia đình bình yên của Dom. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc See you again vang lên đã làm khán giả của Fast & Furious phấn khích vô cùng.

Poster chính thức của Fast & Furious 9 Ảnh: CGV

Bên Letty và cậu con trai nhỏ Brian, Dom (Vin Diesel đóng) đã có một mái nhà hạnh phúc sau bao sóng gió. Thế nhưng những nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh anh, khán giả chứng kiến Letty trao cho Brian chiếc thánh giá để bảo vệ cho cậu bé. "Bố sẽ luôn trong tim con", lời nhắn nhủ của Dom báo hiệu một cuộc chiến mới mà anh phải đương đầu để giữ an toàn cho gia đình thân yêu. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ mạo hiểm hơn bao giờ hết, vì giờ đây Dom đang có quá nhiều điều quý giá không thể đánh mất.

Ca khúc quen thuộc See you again vang lên trong trailer khiến khán giả của Fast & Furious phấn khích Ảnh: CGV

Và bất ngờ đầu tiên đã được trailer hé lộ. Kẻ phản diện lần này mà Dom và những người bạn phải đối đầu là một siêu trộm, một sát thủ siêu đẳng, một tay đua trình độ cao. Nhưng nếu chỉ có vậy, Jacob chưa hẳn là đối thủ ngang tầm với Dom và những người bạn.

Nhân vật phản diện chính của Fast & Furious 9 do cựu đô vật John Cena thủ vai không ai khác chính là em trai ruột của Dom - người đã dành cả cuộc đời để tìm cách “triệt hạ” và vượt mặt Dom. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn “hợp tác” với Cipher - kẻ thù cũ vô cùng xảo quyệt từ phần Fast & Furious 8. Cú bắt tay của hai ác nhân quá am hiểu Dom sẽ đẩy gia đình của anh vào hiểm nguy khó lường.

Nữ “ác nhân” sừng sỏ Cipher (Charlize Theron đóng) quay lại và bắt tay cùng nhân vật phản diện do John Cena thủ vai để triệt hạ gia đình Dom Ảnh: CGV

Để chống lại thế lực siêu cường này, Dom không thể thiếu đi những người trợ thủ mà anh xem như người thân. Các fan sẽ được gặp lại dàn nhân vật hết sức quen thuộc của series như Letty, Tej, Roman Pearce và Sean Boswell - nam chính của phần ngoại truyện Tokyo Drift.

Sự xuất hiện của Sean đã được nhiều fan đồn đoán từ khá lâu. Màn tái xuất của Sean trong Fast & Furious 9 đồng thời xác nhận cho cú trở lại được mong đợi nhất và cũng gây sốc nhất loạt phim Fast & Furious.

Han bất ngờ hồi sinh và những màn hành động nghẹt thở

Han - thành viên của gia đình Fast & Furious được cho là tử nạn trong vụ nổ ở phần Tokyo Drift cũng được "hồi sinh" trong phần phim thứ 9 này. Vậy là sau câu nói úp mở của Shaw trong Fast & Furious: Hobbs & Shaw, anh chàng được yêu thích nhất nhì gia đình Fast & Furious đã quay về "bằng xương bằng thịt", làm thỏa lòng người hâm mộ đợi chờ suốt 14 năm qua.

Sự hồi sinh đầy bất ngờ của tay lái lụa Han Lue hứa hẹn nhiều bí mật sắp được hé lộ ở Fast & Furious 9 Ảnh: CGV

Chừng đó bất ngờ đã là quá đủ để khán giả háo hức nóng lòng tới ngày khởi chiếu vào mùa hè năm nay. Nhưng bên cạnh câu chuyện hấp dẫn, Fast & Furious 9 còn chiêu đãi người xem những pha hành động hoành tráng hơn phần trước.

Vẫn là mẫu xe cơ bắp cổ điển đặc trưng nhưng chiếc Pontiac Fiero do Dom cầm lái được gắn động cơ tên lửa với sức mạnh đủ để anh "bay tận cung trăng". Ngoài ra, khán giả còn phải à ố đầy bất ngờ bởi hàng loạt pha lao xe qua vách núi, dàn container lật ngược hay đối đầu với đội quân trực thăng, hay những khúc đua xe, nẹp bô “căng đét”.

Fast & Furious 9 hứa hẹn là bom tấn phá nhiều kỷ lục trong năm 2020 này Ảnh: CGV

Các nhà sản xuất của Fast & Furious chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng trước độ mãn nhãn được nâng tầm lên một trình độ hoàn toàn mới qua từng phần. Fast & Furious 9 dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 22.5 tới.