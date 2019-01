'Bom tấn' phòng vé Thái Lan chạy đua thị trường phim Tết Việt

Với những "mọt" phim xứ chùa vàng, Nakee hay Nữ thần rắn vốn đã là một cái tên quá quen thuộc. Năm 2016, bản truyền hình của bộ phim với sự góp mặt của Taew Natapohn và Ken Phupoom đã gây sốt tại hàng loạt các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đưa hai diễn viên chính lên sao hạng A của showbiz Thái.

Bộ phim kết thúc với một cái kết khá bi thảm kèm theo những lời hứa hẹn của nhà sản xuất về việc phần 2 sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng bẵng đi một thời gian khá dài vẫn không thấy bất kỳ thông tin nào, giữa năm 2018, đạo diễn Off Pongnawat mới bất ngờ thông báo thay vì làm tiếp phiên bản truyền hình, ê-kíp bắt tay vào việc phát triển bộ phim điện ảnh dựa trên những tích truyện sẵn có.

Ảnh: MVP Pictures Ngoài hai gương mặt thân quen là Taew Natapohn và Ken Phupoom, bộ phim còn có sự góp mặt của cặp đôi vàng màn ảnh Thái Lan Nadech Kugimiya - YaYa Urassaya

Được đầu tư 40 tỉ đồng, phim kể về chuyện tình của một chàng cảnh sát tài ba, liêm chính Pongprab (Nadech Kugimiya) và cô thôn nữ dành cả tuổi thanh xuân để coi giữ đền thờ Nữ thần Nakee - Sroi (YaYa Urassaya). Theo dân làng, Sroi chính là hiện thân của Nữ thần rắn đang quay về báo thù và những vụ chết người kỳ lạ là điểm gở cho sự trở lại của Nữ thần. Trong phim, hai nhân vật là Nakee (Taew Natapohn) và Tossapol (Ken Phupoom) của phần 1 sẽ chỉ xuất hiện trong một vài phân đoạn, như một sợi dây liên kết với tiền kiếp, giúp đỡ Sroi và cảnh sát Pongparb trong hành trình bảo vệ bình yên cho dân làng.

Khởi chiếu vào ngày 18.10 tại Thái Lan và chỉ sau 2 ngày cuối tuần, bộ phim đã thu về gần 200 triệu baht (khoảng 145 tỉ đồng). Sau một tuần công chiếu, phim cán mốc doanh thu 420 tỉ đồng, xô đổ mọi kỷ lục màn ảnh của xứ chùa vàng. Đặc biệt, phim còn xuất sắc vượt qua I Fine Thank You Love You (Nữ gia sư) để trở thành tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất ngày đầu khởi chiếu trong lịch sử điện ảnh Thái và Nadech - YaYa thì được khán giả ưu ái gọi với cái tên “Cặp đôi trăm triệu baht”. Ngoài ra, phim còn đoạt thêm kỷ lục, trở thành phim Thái Lan duy nhất lọt top 5 sản phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất màn ảnh Thái năm 2018, sau Avengers, Jurassic World, Aquaman và Black Panther.

Tại Việt Nam, phim khởi chiếu vào ngày 8.2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán.