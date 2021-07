Bom tấn ‘The Suicide Squad’ nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Các bài đánh giá dành cho bom tấn The Suicide Squad của các nhà phê bình vừa được đăng tải sau khi phần mới nhất trong loạt phim DC ra mắt giới truyền thông.

Cuộc đột nhập đầu tiên của James Gunn vào vũ trụ DC Comics có sự tham gia của những tên tuổi lớn như Margot Robbie đảm nhận vai Harley Quinn trong Suicide Squad ra rạp năm 2016, John Cena, Idris Elba, Pete Davidson, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis...

Viola Davis trở lại với vai Amanda Waller, một giám đốc nhà tù, người kêu gọi những tên tội phạm nguy hiểm nhất trong hệ thống tham gia vào đội cảm tử của mình.

Bộ phim đã được các nhà phê bình khen ngợi vì đã mô phỏng lại những gì có thể xảy ra sau khi Suicide Squad khởi chiếu năm 2016. Tác phẩm của James Gunn nhận được sự đánh giá nhiệt tình từ giới phê bình cũng như người hâm mộ.

“Bằng cách trình làng The Suicide Squad đầy nghịch ngợm, pha chút siêu thực, Gunn thực hiện thêm một tác phẩm thành công cho DC”, nhà phê bình Olly Richards viết trên tạp chí Empire.

Cảnh trong phim The Suicide Squad ẢNH: PEOPLE

Eric Eisenberg của trang Cinemablend nhận định: “Nếu bạn bị cuốn vào đợt sóng của Gunn, bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ”. Trong khi IndieWire gọi The Suicide Squad là “bộ phim siêu anh hùng vui vẻ nhất và ít buồn nhất”. “Phim đầy màu sắc rực rỡ và cuồng nhiệt, nhưng cũng sống động về mặt cảm xúc” là nhận xét từ cây bút Robbie Collin của The Daily Telegraph.

John DeFore của tờ The Hollywood Reporter lưu ý rằng bộ phim tìm thấy “sự rung cảm thú vị vô cùng tương tự người tiền nhiệm của nó trong khi kể một câu chuyện đáng để theo dõi”.

Owen Gleiberman của Variety viết: “The Suicide Squad đã làm đúng, mài giũa thái độ bất hảo thành một khía cạnh đẹp với sự phẫn nộ. Một bộ phim hài giật gân, với đầu và cơ thể bị xé toạc, cắt rời”.

Trong một lần nói về hậu trường của phim vào năm 2020, James Gunn chia sẻ rằng The Suicide Squad “khác với bất kỳ bộ phim siêu anh hùng nào từng thực hiện. Tôi rất hào hứng khi thể hiện biệt đội cảm tử này theo quan điểm của tôi”. Trước đó, Suicide Squad do David Ayer đạo diễn.

Nhà sản xuất Peter Safran nói rằng bộ phim The Suicide Squad do James Gunn viết kịch bản, “là một bản khởi động lại toàn bộ” và không phải là phần tiếp theo của Suicide Squad. The Suicide Squad ra rạp đồng thời chiếu trực tuyến trên HBO Max vào ngày 6.8.