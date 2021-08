Bom tấn 'Venom 2' tung trailer mãn nhãn, hứa hẹn một trận chiến khốc liệt

Venom: Let There Be Carnage tiếp nối ngay sau các sự kiện của phần phim trước. Lúc này, Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom đã trở thành “bạn thân”. Chàng phóng viên cũng khiến con ký sinh trùng ngoài hành tinh từ bỏ “sở thích” ăn thịt người. Thế nhưng, cả hai lại phải đối mặt với một kẻ thù mới.

Đó chính là tên sát nhân hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson). Vốn được sinh ra trong nhà tù tâm thần Ravencroft, gã bộc lộ rõ bản tính bạo lực và điên loạn ngay từ bé. Kasady giết chết bà ngoại, lên kế hoạch sát hại mẹ ruột. Cuối cùng, hắn bị tống vào trại mồ côi và bắt đầu cơn cuồng sát.

Traler phim Venom: Let There Be Carnage

Tay sát nhân cuối cùng bị bắt về giam tại nhà tù trên đảo Ryker. Lần chạm mặt ngắn ngủi của Kasady và Eddie đã khiến gã vô tình dính phải “đứa con” của Venom. Symbiote này kết hợp với gã tạo thành Carnage. Nguồn sức mạnh bất ngờ bộc phát khi Kasady đang bị thi hành án tử hình.

Mối liên kết giữa Carnage và Kasady mạnh hơn mối liên kết giữa Brock và Venom. Cả hai gần như hợp vào làm một. Kết quả là con quái vật tàn ác, mạnh mẽ, cực kỳ nguy hiểm hơn nhiều so với Venom. Khi Carnage trốn thoát, nó bắt đầu quá trình tàn sát khắp nơi khiến cả tính mạng của người dân Chicago lẫn Venom bị đe dọa.

Cảnh trong phim Venom: Let There Be Carnage ẢNH: IMDB

Venom: Let There Be Carnage hứa hẹn sẽ còn rùng rợn và bạo lực hơn cả phần phim Venom ra rạp năm 2018. So với Riot (Riz Ahmed), Carnage là một kẻ thù đáng sợ hơn hẳn khi chỉ biết có cuồng sát mà không có lý tưởng nhất định. Nhờ vậy, bộ phim sẽ mang đến những cảnh chiến đấu mãn nhãn và hoành tráng giữa hai kẻ thù không đội trời chung này.

Ngoài sự trở lại của ba cái tên quen thuộc từ phần trước là Tom Hardy, Michelle Williams, Reid Scott, Venom: Let There Be Carnage có thêm sự góp mặt của Woody Harrelson trong vai phản diện Carnage và Naomie Harris với vai Shriek. Cả hai đều là những diễn viên thực lực, quen thuộc với khán giả. Venom: Let There Be Carnage do Andy Serkis đạo diễn dựa theo kịch bản của Kelly Marcel dự kiến ra rạp ngày 24.9.