Brad Pitt dành trọn ‘Ngày của cha’ bên các con

Brad Pitt được phép thoải mái gặp các con sau khi phía thẩm phán yêu cầu Angelina Jolie phải tạo điều kiện cho chồng cũ và bọn trẻ gần gũi nhau hơn. Ngày của cha năm nay, bảy bố con đã có cơ hội ở cùng nhau thay vì nam diễn viên phải lủi thủi một mình như năm ngoái do vợ cũ đưa cả sáu anh em đi Ethiopia. Vào giữa tuần trước, tài tử được nhìn thấy đạp xe dạo quanh một khách sạn ở London gần khu vực các con của mình đang sống.

Trong nội dung văn bản mà Tòa Thượng thẩm thành phố Los Angeles (Mỹ), Brad Pitt sẽ có bốn tiếng mỗi ngày để liên lạc và gần gũi với các con cho tới khi có quyết định chính thức tại phiên tòa cuối cùng diễn ra ngày 13.8. Theo các tài liệu tòa án do Us Weekly thu thập vào ngày 12.6, trong số 6 đứa trẻ thì Maddox Chivan Jolie-Pitt (16 tuổi) đã đủ lớn để có quyền tự do quyết định mình muốn ở bên bố hay mẹ.

Gần đây, quan hệ sau ly hôn của cặp đôi đình đám này trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Hôm 13.6, người phát ngôn của Angelina Jolie đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích Brad Pitt vì đã tiết lộ không chính xác và đầy đủ yêu cầu của thẩm phán. Trong nội dung tuyên bố, nữ diễn viên cho rằng chi tiết về thỏa thuận mới của tòa bị tiết lộ trước công chúng là một điều không thể chấp nhận, Brad Pitt phơi bày chuyện này mà không cần nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho những đứa trẻ.

Phía tài tử phim Ocean’s Eleven đồng ý là vợ cũ rất tốt với sáu đứa con của họ, thế nhưng, việc ông bố này dần trở nên xa cách các con có một phần lỗi nằm ở mẹ của chúng.



Từ khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị hồi tháng 9.2016, cặp đôi diễn viên hầu như không có được tiếng nói chung trong việc giành quyền nuôi con. Cả hai chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại, luật sư đại diện và nhờ vào sự can thiệp của tòa án. Hiện nữ diễn viên Maleficent đang thực hiện chuyến công tác tại Iraq trong một hoạt động của Liên Hợp Quốc. Vì phán quyết của tòa án hôm 12.6, bà mẹ sáu con buộc phải để các nhóc tì ở lại với bố thay vì đưa chúng theo.