Brad Pitt được cho hẹn hò minh tinh Charlize Theron

Tờ Daily Mail tiết lộ mối quan hệ của hai ngôi sao Hollywood bắt đầu từ Giáng sinh vừa qua, là mối tình lãng mạn nghiêm túc đầu tiên của tài tử 55 tuổi kể từ khi anh chia tay Angelina Jolie vào năm 2016. Theo đó, mỹ nhân từng giành giải Oscar đã đến thăm Brad tại nhà riêng của anh ở Loz Feliz, Los Angles (Mỹ). Nguồn tin cho biết người đẹp 43 tuổi chưa gặp sáu con của anh với Angelina Jolie.

"Họ tình cờ gặp nhau được gần một tháng nay. Trớ trêu thay là do Sean Penn giới thiệu", tờ Mirror đăng tải. Cuối tuần trước, cặp đôi được phát hiện có những hành động tình tứ vào tối thứ bảy tại buổi chiếu Roma ở biệt thự nổi tiếng Chateau Marmont, Mỹ. "Tay Brad vòng qua lưng cô ấy. Cả hai nhìn nhau đắm đuối và đều trông rất hạnh phúc. Có vẻ tài tử đã bỏ rượu sau khi thừa nhận rượu bia là vấn đề chính trong cuộc hôn nhân thất bại của anh với Jolie. Charlize chọn vodka cocktail trong khi tài tử uống nước khoáng", nguồn tin kể thêm.

Ảnh: AFP Bốn tình nhân siêu sao của Charlize Theron: Keanu Reeves, Ryan Reynold, Alexander Skarsgard và Sean Penn Đại diện phía Brad Pitt từ chối bình luận về mối tình lãng mạn mới của nam diễn viên. Trước minh tinh Nam Phi, danh sách tình cũ của Brad Pitt cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ, bao gồm ca sĩ Sinitta, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và Angelina Jolie.

Nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ không tuổi, Charlize Theron đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt vai diễn gây tiếng vang như The Devil's Advocate, Monster, Snow White and the Huntsman, Prometheus, A Million Ways to Die in the West, Mad Max: Fury Road, The Fate of the Furious 2017, Atomic Blonde... Trải qua vài mối tình trong showbiz, cô đào tứ tuần lựa chọn sống độc thân, nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi da màu thay vì tự mang bầu và sinh con.