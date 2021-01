'Bridgerton': Câu chuyện tình yêu đầy nhục cảm của giới quý tộc Anh

Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Julia Quinn, Bridgerton theo chân một gia đình thượng lưu giữa thời Nhiếp chính tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland thế kỷ 19. Phim dẫn dắt khán giả khám phá những góc khuất của thế giới thượng lưu thông qua lời kể của “quý bà bí ẩn” Lady Whistletown (Julie Andrews). Những cuộc hôn nhân đầy toan tính, những định kiến xã hội áp đặt lên nữ giới, những màn tranh đấu qua lại nhằm đạt được tham vọng cá nhân,… lần lượt được phơi bày khéo léo.

Nhân vật chính trong phim là Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), con gái cả nhà Bridgerton quyền quý. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong thái trang nhã, lịch sự, cô nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý khi bắt đầu tham gia cuộc cạnh tranh để tìm kiếm một tấm chồng trong giới thượng lưu.

Bridgerton khai thác chuyện tình ái của giới quý tộc Anh, từ đó phơi bày những góc khuất của xã hội thượng lưu Ảnh: IndieWire

Tình cờ, Daphne gặp gỡ Simon Bassett (Regé-Jean Page) - chàng công tước hào hoa, là mục tiêu theo đuổi của nhiều tiểu thư nhưng tính cách ương ngạnh, không muốn gắn bó với hôn nhân. Hai người bắt tay nhau đóng giả một đôi tình nhân để vượt qua những dị nghị của người đời. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, thử thách, Daphne và Simon dần bị đối phương thu hút và nảy sinh tình cảm. Theo thời gian, họ trở thành những mảnh ghép không thể thiếu được của nhau, cùng nhau thay đổi những khác biệt trong suy nghĩ và quan điểm sống để tìm đến hạnh phúc đích thực.

Bridgerton sở hữu phần hình ảnh lung linh, với bối cảnh xa hoa của tầng lớp xã hội giàu có. Phim sử dụng nhiều góc máy toàn cảnh nhằm phô diễn gia thế lộng lẫy, thể hiện quyền lực mạnh mẽ của các nhân vật. Từ những điền trang rộng lớn, những khu vườn sang trọng, những bộ trang phục lấp lánh bằng vải sa tanh, vải tuyn hay nhung,… Bridgerton là một bữa tiệc hình ảnh bắt mắt, nơi mỗi khung hình đều có tính thẩm mỹ cao.

Phim đưa yếu tố đa dạng sắc tộc vào khung cảnh nước Anh thời Nhiếp chính. Đó là những quý tộc da đen cùng dàn tài tử giai nhân đủ mọi tầng lớp, thế hệ nắm tay nhau khiêu vũ dập dìu trong điệu nhạc. Theo Variety, ekip sản xuất của Bridgerton cho biết họ “muốn xây dựng một series phim cổ trang phản chiếu đặc trưng của thế giới hiện đại”, nơi mọi người bình đẳng nhau về màu da, sắc tộc, nơi tình yêu có thể nảy sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữa bất kỳ tầng lớp hay giai cấp nào. Và cũng chính nhờ việc đưa yếu tố hiện đại vào một tác phẩm cổ trang, Bridgerton khiến người xem cảm thấy chân thật, gần gũi, từ đó dễ nắm bắt và cảm nhận những thông điệp tác phẩm muốn truyền tải.

Tình dục là yếu tố định danh tình yêu

Trong Bridgerton, những cảnh “nóng” được đan cài xuyên suốt phim, thể hiện mức độ tình cảm và những khát khao thầm kín bên trong mỗi nhân vật. Tuy nhiên, chúng không đơn thuần là công cụ thỏa mãn thể xác hay yếu tố khơi gợi trí tò mò của khán giả. Variety nhận xét “tình dục trong Bridgerton hoàn toàn có thể được tách độc lập để phân tích”, cho thấy mức độ quan trọng của nó trong việc đẩy cảm xúc các cảnh phim.

Phoebe Dynevor (trái) và Regé-Jean Page có sự kết hợp ăn ý trong Bridgerton Ảnh: Variety

Mỗi cảnh “nóng” trong Bridgerton đều thể hiện một thông điệp cụ thể. Với người đàn ông, đó là cách họ thể hiện nỗi nhung nhớ, lòng cảm mến và trân trọng với người phụ nữ mình yêu thương. Còn với những người phụ nữ, tình dục là cách họ thể hiện sự tự do, định danh và yêu thương bản thân. Trong thế giới của Bridgerton, tình dục với họ là bản năng, là cảm xúc thăng hoa khi chìm vào cơn yêu đương nồng cháy, là cách họ thoát khỏi những định kiến xã hội để sống với bản ngã của chính mình.

Đặc biệt, những cảnh “nóng” giữa Daphne và Simon có sự ăn ý với nhau, truyền tải mạnh mẽ những cảm xúc đang biến đổi của cặp đôi nhân vật trung tâm. Cùng với mức độ mạnh mẽ trong tình dục, họ cũng dần cởi thoát cho nhau những nỗi dằn vặt thầm kín, những ám ảnh trong quá khứ để hướng đến cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Phoebe Dynevor và Regé-Jean Page cũng là điểm sáng cho tác phẩm. Ngoài việc sở hữu ngoại hình trong trẻo, phù hợp hình tượng nhân vật, Phoebe Dynevor còn thể hiện khả năng diễn đa dạng từ thời gian đầu chập chững bước vào giới thượng lưu, sốt sắng tìm kiếm cho mình người bạn đời ưng ý, cho đến khi trở thành phu nhân công tước quyền lực, tìm cách đấu tranh để tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Trong khi đó, Regé-Jean Page có phong cách bụi bặm, nam tính, thể hiện trọn vẹn thần thái một công tước lạnh lùng, chịu nhiều tổn thương tinh thần.

Ngoại hình trong trẻo, thu hút của nữ diễn viên Phoebe Dynevor trong Bridgerton Ảnh: Variety

Tuy nhiên, Bridgerton cũng có những điểm trừ khiến tác phẩm chưa trọn vẹn. Vì khai thác nhiều tuyến nhân vật, phim đôi khi bị “loãng” nội dung, rời xa câu chuyện của cặp đôi chính. Bên cạnh đó, tác phẩm chưa giải quyết được nhiều câu hỏi đặt ra từ đầu phim như nguyên nhân khiến “quý bà” Lady Whistledown trở nên thành kiến với giới quý tộc hay lý do thực sự khiến anh trai của Daphne Bridgerton là Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) phải chia tay với người phụ nữ anh yêu sau mối tình kéo dài say đắm… Do còn nhiều nút thắt chưa được giải đáp rõ ràng, phần kết phim dễ khiến khán giả hụt hẫng.