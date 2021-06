Britney Spears chưa xác định trở lại sân khấu biểu diễn

“Tôi đang trong giai đoạn chuyển giao cuộc sống và tận hưởng bản thân mình”, Britney Spears cho biết trong một bài đăng trên trang Instagram cá nhân hôm 17.6.

Trong bài đăng trên Instagram, chủ nhân ca khúc Toxic (40 tuổi) đã trả lời một số câu hỏi của người hâm mộ, bao gồm cả việc liệu cô “lên sân khấu một lần nữa hay không”. Mặc một chiếc váy trắng và đeo vòng cổ màu đen, Britney Spears bắt đầu video bằng câu trả lời: “Câu hỏi đầu tiên trong số nhiều câu hỏi mà các bạn đã hỏi tôi là chuyến đi yêu thích nhất của tôi. Chuyến đi yêu thích của tôi có lẽ là chuyến đến Ý”.

Britney Spears tiếp tục nói rằng Donatella Versace mời cô đến đó nghỉ dưỡng trong khu “biệt thự xinh đẹp” của nhà thiết kế lừng danh này. “Khu nhà thật đẹp. Donatella ăn tối với tôi. Rồi những buổi trình diễn thời trang lớn, thật sư rất vui”, ngôi sao nhạc pop nhớ lại.

Britney Spears xuất hiện trên sân khấu cach đây nhiều năm ẢNH: PEOPLE

Tiếp đến, Britney Spears trả lời câu hỏi đề cập đến việc liệu cô đã “sẵn sàng để bước lên sân khấu một lần nữa hay không”. “Tôi sẽ lên sân khấu nữa sao? Liệu tôi có bao giờ lên sân khấu nữa không?”, cô hỏi, trước khi trả lời: “Tôi không biết. Tôi hiện rất vui. Tôi đang trong giai đoạn chuyển giao cuộc sống và tận hưởng bản thân mình”.

Video hỏi đáp mới nhất của nữ ca sĩ Oops!... I Did It Again xuất hiện hai tháng sau khi cô trả lời một câu hỏi khác của người hâm mộ: “Cô ổn chứ?”. “Vâng, tôi hoàn toàn ổn, vô cùng hạnh phúc. Tôi có một ngôi nhà đẹp, những đứa con xinh đẹp”. Britney Spears có chung con trai Jayden James (14 tuổi) và Sean Preston (15 tuổi) với chồng cũ Kevin Federline.