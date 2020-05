Britney Spears thú nhận lỡ tay đốt phòng gym tại nhà

Britney Spears đăng tải một hình ảnh mới trên trang Instagram cá nhân hôm 29.4 vừa qua, trong đó cô thú nhận vì bất cẩn nên đã thiêu rụi phòng gym của mình 6 tháng trước. "Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang ở trong phòng gym. Tôi đã không tập thể dục trong sáu tháng qua vì tôi đã đốt cháy phòng tập của mình", nữ ca sĩ nói. Theo cô, nguyên nhân cháy là vì Britney Spears đã đốt hai cây nến, bất cẩn khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội và không thể dập tắt kịp thời. May mắn là không ai bị thương nhưng hầu hết đồ dùng trong phòng đều hư hỏng nặng. "Tôi chỉ còn hai dụng cụ tập thể dục và một chiếc gương. Tôi rất biết ơn vì mọi thứ đã không tệ hơn thế này", nữ ca sĩ viết.

Britney Spears đăng tải bài viết mới thú nhận lỡ tay đốt phòng gym của mình. Ảnh: chụp màn hình

Lời thú nhận của giọng ca Toxic khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì an ủi, người hâm mộ của cô đã để lại những bình luận hài hước để chọc cười thần tượng: "Cháy lên nào cô gái nóng bỏng ơi", "Lý do mà cô ấy đốt phòng gym của chính mình khiến tôi không nhịn được cười", "Lý do khá hợp lý đấy, Britney", "Phòng gym bùng cháy theo từng bước chân của chị", "Là do chị nóng bỏng quá chứ không phải do nến đâu"... Bên cạnh đó, đã có một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự vui mừng khi nữ ca sĩ vẫn an toàn: "Giữ gìn sức khoẻ nhé chị", "May là chị không bị làm sao"... Britney Spears sau đó cũng đã trấn an fan bằng cách đăng tải một video dài hơn 2 phút đang luyện tập với máy chạy bộ và rèn luyện sự dẻo dai bằng các động tác yoga một cách thuần thục.

Người theo dõi tài khoản Instagram của Britney Spears, fan thường đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những hình ảnh hài hước về cuộc sống đời thường. Không giống như những ngôi sao khác rất thích giữ gìn sự hoàn hảo trên mạng xã hội , Britney Spears có sở thích khoe liên tục một tấm hình với nhiều kiểu tạo dáng khác nhau, những câu nói, tựa sách mà cô tâm đắc. Chính vì thế, bà mẹ hai con từng bị "ném đá" dữ dội bằng những lời lẽ ác độc và bị cho là ngớ ngẩn. Để đáp lại, Briney Spears viết: "Tôi đã đọc được nhiều bình luận mọi người chỉ trích tôi và cho rằng tôi ngớ ngẩn khi đăng cùng lúc 15 bức ảnh có góc chụp tương tự nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình thích làm điều đó và chia sẻ với các bạn nhưng không ngờ mọi người lại không hài lòng".