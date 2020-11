BTS biểu diễn tại lễ trao giải MAMA 2020 với ca khúc trong album mới

Theo Soompi, vào ngày 5.11, CJ ENM thông báo nhóm nhạc đình đám BTS được xác nhận nằm trong đội hình nghệ sĩ biểu diễn cho lễ trao Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet (Mnet Asian Music Awards - MAMA) 2020.

Đại diện ban tổ chức MAMA 2020 chia sẻ: "BTS từng biểu diễn và tạo nên những sân khấu huyền thoại tại MAMA trước đây. Tôi tin tất cả mọi người đều chờ đợi về điều mà BTS sắp mang tới tại lễ trao giải MAMA năm nay". Người này tiết lộ thêm: "Thông qua màn trình diễn tại MAMA 2020, người hâm mộ có cơ hội chứng kiến BTS biểu diễn các bài hát trong album mới - BE, dự kiến ra mắt vào ngày 20.11".

MAMA 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 6.12 với chủ đề Gate to NEW - TOPIA. Tuy nhiên, năm nay, lễ trao giải được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19