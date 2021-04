BTS, BlackPink đứng đầu danh sách nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc

Tạp chí Forbes Hàn Quốc vừa công bố danh sách 40 nghệ sĩ quyền lực nhất của làng giải trí xứ kim chi trong năm 2021. 40 nhân vật được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình... Danh sách được dựa trên các tiêu chí bao gồm thành tích, tầm ảnh hưởng, mức độ nổi tiếng, hình ảnh trên các trrang mạng xã hội và thu nhập. Dựa vào những tiêu chí vừa nêu, tạp chí Forbes Hàn Quốc công bố vị trí dẫn đầu danh sách năm nay không thay đổi: BTS tiếp tục giữ vị trí số 1.

Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm nhạc nam BTS dẫn đầu danh sách, nhờ những thành tích như: ca khúc Dynamite ở vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, BTS nhận được đề cử Màn trình diễn pop hay nhất của cặp đôi/nhóm tại Grammy 2021, được gọi tên ở hạng mục đề cử Nhóm nhạc quốc tế xuất sắc nhất (Best International Group) tại Giải thưởng BRIT Awards 2021…

BlackPink tăng thêm 1 hạng so với năm ngoái Ảnh: Koreaboo

Ngay sau BTS là nhóm nhạc nữ BlackPink. Dù hoạt động nổi bật không kém nhưng 4 cô gái nhóm BlackPink chiếm vị trí thứ 2. Theo tạp chí Forbes Hàn Quốc, năm nay BlackPink tăng thêm 1 hạng so với năm ngoái. Những “cô gái vàng” của công ty YG Entertainment tập trung phát triển hướng đi solo và tấn công mạnh ở thị trường thời trang. Đại diện từ YG Entertainment từng tiết lộ với tờ Korea Herald rằng ngày ra mắt solo của Lisa - thành viên BlackPink - được ấn định vào tháng 6 tới. Thông tin mới nhất , MV How You Like That của BlackPink vừa cán mốc 19 triệu lượt yêu thích và đạt gần 850 triệu view trên YouTube. Có thể nói BlackPink liên tục tạo nên hàng loạt các kỷ lục từ thành tích nhạc số đến YouTube.

Nhóm nhạc nữ TWICE của nhà JYP xếp ở vị trí thứ 12, tụt 3 bậc so với năm ngoái. Ngoài BTS, BlackPink và TWICE, danh sách không ghi nhận thêm nhóm nhạc Hàn Quốc nào.

Hàng trên: TWICE xếp ở vị trí thứ 12 (trái), ca sĩ IU hạng 13. Hàng dưới, từ trái qua: Park Seo Joon (vị trí 14), Kim Soo Hyun (vị trí 20), Son Ye Jin (vị trí 27), Hyun Bin (vị trí 21), Lee Min Ho (vị trí 16) Ảnh: Koreaboo

Tiếp sau BTS và BlackPink là những ngôi sao thể thao như cầu thủ bóng chày Ryu Hyun Jin, cầu thủ bóng đá Son Heung Min, ca sĩ Lim Young Woong, cầu thủ bóng chày Kim Kwang Hyun, MC Yoo Jae Suk, ca sĩ Young Tak, ca sĩ Jung Dong Won và ca sĩ Jang Yoon Jung. Ca sĩ IU cũng có mặt trong danh sách này nhưng ở vị trí 13. Nam ca sĩ Cha Eun Woo (nhóm ASTRO) lần đầu lọt vào danh sách với vị trí 17.