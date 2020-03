BTS chuẩn bị ra mắt loạt phim tài liệu ‘Break The Silence’

Theo Allkpop, trên trang fanpage của BTS hiện có thông tin nhóm đang trong quá trình đăng ký nhãn hiệu cho loạt phim tài liệu mới. Cụ thể, nhóm nhạc nhà Big Hit Entertainment đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho loạt phim Break The Silence: Docu Series 1 và Break The Silence: Docu Series 2.

Thông tin trên được xác nhận đồng nghĩa với việc BTS sẽ sản xuất phim tài liệu solo thứ ba sau Burn The Stage và Bring the Soul: The Movie, hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều phần trình diễn, theo dấu hậu trường và những khoảnh khắc xúc động cùng người hâm mộ của các chàng trai.

BTS sắp sửa ra mắt phim tài liệu mới Ảnh: Allkpop