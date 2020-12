BTS đạt thứ hạng cao trên Billboard 200 trong tuần thứ 2 liên tiếp

Cụ thể, vào ngày 6.12 (giờ địa phương), Billboard chính thức thông báo rằng trong tuần thứ hai trên bảng xếp top 200 album nổi tiếng của Billboard, album BE của BTS đã chiếm vị trí thứ 3. Theo Nielsen Music, album phát hành được 55.000 đơn vị album tương đương trong tuần.

BE của BTS liên tiếp đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard Ảnh: Soompi

Tuần trước, BTS đã làm nên lịch sử khi BE ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là bảng xếp hạng hằng tuần về những album phổ biến nhất tại Mỹ. Ca khúc chủ đề của album - Life Goes On - cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Với thành tích này, BTS trở thành nghệ sĩ nam đầu tiên trong lịch sử Billboard sở hữu một bài hát và một album ở vị trí số 1 trên hai bảng xếp hạng trong cùng một tuần.

Bảng xếp hạng đầy đủ của Billboard trong tuần sẽ được cập nhật trên trang web chính thức vào ngày 8.12.