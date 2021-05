BTS đoạt 4 giải Billboard Music Awards 2021

Đĩa đơn tiếng Anh đình đám Dynamite của BTS đã mang về giải Ca khúc có doanh thu cao nhất, đánh bại I Hope của Gabby Barrett, Charlie Puth, WAP của Cardi B, Megan Thee Stallion, Savage của Megan Thee Stallion, Beyoncé, Blinding Lights của The Weeknd.

Khi công bố giải thưởng, người dẫn chương trình Gabrielle Union lưu ý rằng đây là một “đêm trọng đại” đối với BTS, khi nhóm nhạc Hàn giành tiếp 3 giải: Nhóm nhạc xuất sắc, Nghệ sĩ nổi bật trên mạng xã hội và Nghệ sĩ bán bài hát hàng đầu.

BTS cảm ơn sự ủng hộ của khán giả: “Thật sự rất vinh dự khi trở thành nhóm nhạc giành được các danh hiệu quan trọng như vậy”, thành viên RM nói với lòng biết ơn.

Dynamite trải qua tổng cộng 32 tuần thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ra mắt ở vị trí số 1 vào ngày 4.9.2020. Kết quả này đưa BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard.

Nữ danh ca Taylor Swift ẢNH: BILLBOARD

Các giải thưởng khác của Billboard Music Awards 2021 lần lượt là: Nghệ sĩ mới xuất sắc ( Pop Smoke ); Nam nghệ sĩ xuất sắc (The Weeknd); Nữ nghệ sĩ xuất sắc (Taylor Swift); Nghệ sĩ có ca khúc hàng đầu trên radio (The Weeknd); Nghệ sĩ hàng đầu trên Billboard 200 (Taylor Swift), Nghệ sĩ R&B xuất sắc (The Weeknd), Nam nghệ sĩ rap xuất sắc (Pop Smoke), Nữ nghệ sĩ rap xuất sắc (Megan Thee Stallion)…

BTS sẽ biểu diễn đĩa đơn mới nhất - Butter - vào đêm 24.5 (giờ Mỹ) tại Billboard Music Awards 2021. Billboard Music Awards do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Kết quả giải thưởng dựa trên doanh thu nhạc số, lượt download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp.