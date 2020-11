BTS đoạt 4 giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu 2020

Giải thưởng dành cho BTS bao gồm: Bài hát hay nhất (Dynamite); Nhóm nhạc xuất sắc nhất; Chương trình biểu diễn trực tuyến hay nhất; Nhiều khán giả hâm mộ nhất.

Bài hát tiếng Anh đầu tiên của nhóm BTS - Dynamite - đã thu về gần 34 triệu lượt nghe tại Mỹ và 300.000 lượt bán trong tuần đầu tiên ra mắt, giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên ra mắt ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 của Mỹ.

Do đại dịch Covid-19 , lễ trao giải MTV EMAs 2020 được tổ chức trực tuyến ở London. Ban nhạc Little Mix của Anh cầm trịch chương trình mà không có thành viên Jesy Nelson do bị ốm. Little Mix xuất hiện trên một sân khấu 3D do máy tính tạo ra. Một số chương trình biểu diễn khác được quay tại Budapest (Hungary).

Lady Gaga nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Karol G giành giải Nghệ sĩ Latin hay nhất, Lady Gaga được trao giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất, giải Video hay nhất thuộc về DJ Khaled. Ban nhạc Little Mix đã giành giải Ca khúc pop xuất sắc nhất. Cardi B được vinh danh ở hạng mục Ca khúc hip-hop xuất sắc nhất, Coldplay giành chiến thắng hạng mục Nhóm nhạc rock xuất sắc nhất.

Trong số các nghệ sĩ biểu diễn, Alicia Keys đã hát bài Love Looks Better và Sam Smith trình diễn ca khúc Diamonds trên sân khấu của một nhà hát không khán giả. Ca sĩ kiêm rapper người Mỹ Doja Cat, người nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã mở màn chương trình với bản hit Say So.

DJ và nhà sản xuất âm nhạc người Pháp David Guetta giành giải Trình diễn nhạc điện tử xuất sắc nhất, đã biểu diễn bài Let's Love với ca sĩ người Anh Raye tại khu phức hợp Széchenyi Bath ở thủ đô Budapest của Hungary, kèm theo một màn trình diễn laser.