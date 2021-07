BTS gây sốt tại chương trình' Live Lounge' của BBC

The You (ảnh) là dự án thử nghiệm trình diễn được khởi xướng tại VN vào năm 2020. Sau 2 chương trình biểu diễn trực tiếp, The You sẽ được giới thiệu tới công chúng trên nền tảng trực tuyến vào lúc 19 giờ ngày 29.7.