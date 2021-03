BTS giành hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng album bán chạy nhất toàn cầu

Ngày 11.3, IFPI đưa ra danh sách album bán chạy nhất và bán chạy thứ hai của năm, theo đó ban nhạc nam Hàn Quốc BTS chiếm 2 vị trí đầu bảng. Bảng xếp hạng kết hợp doanh số toàn cầu của lượt tải xuống, album vật lý và kỹ thuật số để xếp hạng những album hàng đầu của năm.

Map of the Soul: 7 của BTS đứng ở vị trí số một trong bảng xếp hạng album bán chạy toàn cầu năm 2020, theo IFPI. Map of the Soul: 7 cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại hơn 90 quốc gia. Tiếp theo là album BE (Deluxe Edition) xếp vị trí thứ hai.

Album Folklore của ngôi sao ca nhạc Mỹ Taylor Swift giữ vị trí thứ 4 ẢNH: REUTERS

Ở vị trí thứ 3 là album Stray Sheep của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nhật Kenshi Yonezu, thứ 4 thuộc về Folklore của ngôi sao ca nhạc Mỹ Taylor Swift, thứ 5 là The Album của Blackpink. BTS còn có album giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng là Map of the Soul: 7 – The Journey.

Thành tích của nhóm nhạc Hàn Quốc là “chưa từng có và chứng tỏ sức hút toàn cầu đáng kinh ngạc âm nhạc của họ”, Giám đốc điều hành IFPI Frances Moore nói.

Biểu đồ tính doanh số tải xuống, album vật lý và kỹ thuật số toàn cầu, xuất hiện một tuần sau khi IFPI trao danh hiệu Nghệ sĩ thu âm toàn cầu của năm 2020 cho ban nhạc Hàn BTS.

BTS dẫn đầu bảng xếp hạng này thúc đẩy sự phát triển K-pop tại Mỹ với những bài hát hấp dẫn của họ. Năm 2020, BTS trở thành nghệ sĩ nhạc pop Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 của Mỹ, với đĩa đơn hát tiếng Anh Dynamite. Nhóm cũng được đề cử giải Grammy lớn đầu tiên vào tháng 11.2020.