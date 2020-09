BTS, Kang Ha Neul thắng giải truyền hình Hàn Quốc 2020

Theo thông tin từ Soompi, BTS đã giành được giải thưởng Nghệ sĩ của năm (Artist Award), trong khi Kang Ha Neul nhận giải Nam diễn viên của năm (Actor Award) cho màn trình diễn trong bộ phim truyền hình When the Camellia Blooms (tựa Việt: Khi hoa trà nở). Ngoài ra, đạo diễn sản xuất Kim Tae Ho của chương trình How Do You Play? nhận giải thưởng Nhà sản xuất (Producer Award).

BTS và Kang Ha Neul tiếp tục gặt hái giải thưởng uy tín trong sự nghiệp Ảnh: Soompi

Giải thưởng Phim truyền hình của năm (The Drama TV Award) thuộc về tác phẩm When the Camellia Blooms. Nhà văn Im Sang Choon chấp bút cho bộ phim này cũng giành giải Biên kịch (Screenwriter Award).

Lễ trao giải sẽ được phát sóng vào ngày 10.9 trên kênh truyền hình MBC. Người chiến thắng giải Daesang - giải thưởng lớn nhất của chương trình sẽ được công bố vào ngày phát sóng. Soompi cũng tiết lộ thêm bài phát biểu nhận giải của BTS, Kang Ha Neul sẽ được trình chiếu xen kẽ trong suốt thời lượng diễn ra chương trình.

Kang Ha Neul sinh năm 1990. Xuất thân là diễn viên nhạc kịch, Kang Ha Neul có quãng thời gian đầu chật vật với nghiệp diễn. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Kang Ha Neul là khi anh đóng vai phụ trong tác phẩm truyền hình gây sốt The Heirs. Từ đó, anh bắt đầu được khán giả chú ý và có cơ hội tiếp cận nhiều tác phẩm lớn như Misaeng, Moon Lovers, Dongju: The Portrait of a Poet, Midnight Runner, When the Camellia Blooms...