BTS là nghệ sĩ Hàn đầu tiên có hai album chứng nhận bạch kim tại Mỹ

Theo Soompi ngày 18.11, album thứ tư của BTS - Map of the Soul: 7 - phát hành vào ngày 21.2.2020 vừa được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) chứng nhận là đĩa bạch kim. Với thành tích này, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có hai album đạt chứng chỉ bạch kim tại Mỹ. Qua đó, nhóm khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng của mình trên phạm vi quốc tế.

Trước đó, đầu năm nay, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có album được chứng nhận đĩa bạch kim tại Mỹ với Love Yourself: Answer. Để nhận được chứng nhận bạch kim chính thức từ RIAA, một album phải bán được 1 triệu đơn vị album tại Mỹ.

BTS có album thứ 2 đạt chứng nhận bạch kim tại Mỹ Ảnh: Soompi

BTS cũng nhận được chứng nhận bạch kim tại Mỹ cho ba đĩa đơn: IDOL, Boy With Luv (kết hợp với Halsey) và MIC Drop. Trong khi đó, album Map of the Soul: Persona, các đĩa đơn Fake Love và DNA được chứng nhận vàng. BTS hiện chuẩn bị trở lại với album BE (Deluxe Edition) vào ngày 20.11.