BTS là nhóm nhạc đầu tiên giành chứng nhận bạch kim cho ca phúc phát trực tuyến

Theo Soompi ngày 28.12, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) đã triển khai hệ thống chứng nhận mới cho các bài hát được phát trực tuyến, bổ sung cho hệ thống chứng nhận đã có từ trước đó áp dụng với các album vật lý và lượt tải xuống kỹ thuật số. Theo hệ thống mới, các bài hát giành được chứng nhận bạc sau khi đạt 30 triệu lượt nghe, đạt chứng nhận vàng khi được 50 triệu lượt nghe và bạch kim ở 100 triệu lượt nghe. Mới đây, RIAJ đã chính thức trao chứng nhận đĩa bạch kim cho ca khúc hit Dynamite của nhóm nhạc nam BTS trong hạng mục phát trực tuyến sau khi bài hát vượt qua hơn 100 triệu lượt nghe chỉ trong ba tháng.

BTS và TWICE là hai nhóm nhạc Hàn nhận được nhiều chứng nhận từ RIAJ Ảnh: Soompi

Mặc dù BTS trước đây đã nhận được chứng nhận bạch kim từ RIAJ dành cho album vật lý, nhưng thành tích mới nhất này vẫn là cột mốc mới mà nhóm nhạc nổi tiếng làm được. Nó đánh dấu lần đầu tiên một trong những bài hát của BTS giành được chứng nhận bạch kim khi phát trực tuyến.

Ngoài ra, Dynamite hiện cũng là bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc nước ngoài trong lịch sử RIAJ từng nhận được chứng nhận bạch kim khi phát trực tuyến.

Trước đó, BTS giành được hai chứng nhận vàng cho ca khúc DNA và Stay Gold (vượt qua 50 triệu lượt nghe trực tuyến), cũng như chứng nhận bạc cho ca khúc Your Eyes Tell - một bài hát tiếng Nhật do Jung Kook đồng sáng tác.

Giống như BTS, TWICE cũng đạt được một số chứng nhận mới từ RIAJ trong hạng mục phát trực tuyến, trong đó có 2 chứng nhận vàng cho Yes or Yes và What is Love, cùng 1 chứng nhận bạc cho bài hát tiếng Nhật Candy Pop.