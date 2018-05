BTS năm thứ hai liên tiếp chiến thắng Billboard Music Awards

Danh sách các giải thưởng chính tại Billboard Music Awards 2018: Top Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất): Ed Sheeran

Top New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất): Khalid

Billboard Chart Achievement Award (Giải thưởng thành tựu trên bảng xếp hạng Billboard): Camila Cabello

Top Male Artist (Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất): Ed Sheeran

Top Female Artist (Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất): Taylor Swift

Top Duo/Group (Song ca/Nhóm nhạc xuất sắc nhất): Imagine Dragons

Top Billboard 200 Artist (Nghệ sĩ thành công nhất trên Billboard 200): Drake

Top Hot 100 Artist (Nghệ sĩ thành công nhất trên Hot 100): Ed Sheeran

Top Streaming Songs Artist (Nghệ sĩ có bài hát được stream nhiều nhất): Kendrick Lamar

Top Song Sales Artist (Nghệ sĩ có doanh số tiêu thụ bài hát nhiều nhất): Ed Sheeran

Top Radio Songs Artist (Nghệ sĩ hàng đầu trên Radio): Ed Sheeran

Top Social Artist (Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội): BTS

Top Touring Artist (Nghệ sĩ lưu diễn thành công nhất): U2

Top R&B Artist (Nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất): Bruno Mars

Top R&B Male Artist (Nghệ sĩ nam R&B xuất sắc nhất): Bruno Mars

Top R&B Female Artist (Nghệ sĩ nữ R&B xuất sắc nhất): SZA

Top R&B Tour (Nghệ sĩ R&B có tour diễn xuất sắc nhất): Bruno Mars

Top Rap Artist (Nghệ sĩ Rap xuất sắc nhất): Kendrick Lamar

Top Rap Male Artist (Nghệ sĩ nam Rap xuất sắc nhất): Kendrick Lamar

Top Rap Female Artist (Nghệ sĩ nữ Rap xuất sắc nhất): Cardi B

Top Rap Tour (Nghệ sĩ Rap có tour diễn xuất sắc nhất): JAY-Z

Top Country Artist (Nghệ sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất): Chris Stapleton

Top Country Male Artist (Nghệ sĩ nam nhạc đồng quê xuất sắc nhất): Chris Stapleton

Top Country Female Artist (Nghệ sĩ nhạc đồng quê nữ xuất sắc nhất): Maren Morris

Top Country Duo/Group Artist (Song ca/Nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất): Florida Georgia Line

Top Country Tour (Nghệ sĩ nhạc đồng quê có tour diễn xuất sắc nhất): Luke Bryan

Top Rock Artist (Nghệ sĩ Rock xuất sắc nhất): Imagine Dragons

Top Rock Tour (Nghệ sĩ nhạc Rock có tour diễn xuất sắc nhất): U2

Top Latin Artist (Nghệ sĩ nhạc Latin xuất sắc nhất): Ozuna

Top Dance/Electronic Artist (Nghệ sĩ nhạc Dance/ Điện tử xuất sắc nhất): The Chainsmokers

Top Billboard 200 Album (Album thành công nhất trên Billboard 200): Kendrick Lamar - DAMN.

Top Selling Album (Album bán chạy nhất): Taylor Swift - Reputation

Top Soundtrack (Nhạc phim xuất sắc nhất): Moana

Top R&B Album (Album R&B xuất sắc nhất): Bruno Mars - 24K Magic

Top Rap Album (Album Rap xuất sắc nhất): Kendrick Lamar - DAMN.

Top Hot 100 Song (Ca khúc xuất sắc nhất trong top 100): Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito

Top Streaming Song (Audio) (Ca khúc được stream nhiều nhất): Kendrick Lamar - Humble.

Top Streaming Song (Video) (Video được stream nhiều nhất): Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito

Top Selling Song (Ca khúc được tiêu thụ nhiều nhất): Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito

Top Collaboration (Màn kết hợp xuất sắc nhất): Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito

Top R&B Song (Ca khúc R&B xuất nhất): Bruno Mars - That’s What I Like

Top Latin Song (Ca khúc Latin xuất nhất): Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito