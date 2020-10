BTS nhận đề cử Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2020

Cụ thể, BTS đã nhận được đề cử cho giải thưởng Cặp đôi/Nhóm nhạc được yêu thích nhất thể loại pop/rock (Favorite duo or group - pop/rock). Các đối thủ khác của BTS trong bảng đề cử là Jonas Brothers và Maroon 5.

Trước đó vào năm 2019, BTS từng được khen ngợi khi có mặt trong 3 đề cử: Nghệ sĩ mạng xã hội được yêu thích nhất (Favorite social artist), Tour diễn của năm (Tour of the year), Cặp đôi/Nhóm nhạc được yêu thích nhất thể loại pop/rock (Favorite duo or group - pop/rock) và chiến thắng cả 3 giải thưởng này. Nhóm trở thành nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên ẵm giải Favorite duo or group - pop/rock kể từ năm 1974.