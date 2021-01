BTS phát hành phiên bản mới của album 'BE'

Theo Soompi, vào ngày 25.1, BTS chính thức công bố kế hoạch phát hành phiên bản mới của album nổi tiếng BE. Sau khi phát hành BE (Deluxe Edition) hồi tháng 11.2020, BTS sẽ phát hành BE (Essential Edition) vào ngày 19.2.

Theo Big Hit Entertainment, BE (Essential Edition) sẽ bao gồm 8 bài hát trước đó đã có trong phiên bản Deluxe. Tuy nhiên, một số ca khúc trong album mới sẽ khác với bản thu trước đó.

BTS hé lộ về phiên bản khác của album BE Ảnh: Soompi

Big Hit Entertainment cũng thông báo BTS sẽ dành tặng một số món quà bất ngờ dành cho người hâm mộ và từ từ hé lộ chúng trước khi phát hành album vào ngày 19.2.

Trước đó, BTS từng làm nên lịch sử khi album BE ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là bảng xếp hạng hàng tuần về những album phổ biến nhất tại Mỹ. Ca khúc chủ đề của album - Life Goes On - cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Với thành tích này, BTS trở thành nghệ sĩ nam đầu tiên trong lịch sử Billboard sở hữu một bài hát và một album ở vị trí số 1 trên hai bảng xếp hạng trong cùng một tuần.