BTS ra mắt chương trình thực tế mới

Theo Soompi, BTS đang phát hành một chương trình thực tế mới có tên là In the SOOP BTS Ver. Trong In the SOOP BTS Ver, các thành viên BTS sẽ tự lên lịch trình của họ và mỗi người dành thời gian để tận hưởng sở thích riêng của bản thân.

Mặc dù mỗi thành viên có những hoạt động khác nhau, cả bảy người vẫn có thời gian cùng đoàn tụ ở một nơi và chia sẻ về những trải nghiệm của mình. Một điểm đáng chú ý là các thành viên sẽ tự tổ chức chương trình và hạn chế giao tiếp với nhân viên sản xuất.

BTS khiến khán giả tò mò vì tự tổ chức chương trình thực tế của mình Ảnh: Soompi

Chương trình thực tế này gồm 8 tập, mỗi tập có thời lượng 60 phút, được công chiếu vào ngày 19.8 và phát sóng vào thứ tư hằng tuần lúc 11 giờ tối (giờ địa phương) trên đài JTBC.

Người hâm mộ cũng có thể xem chương trình trên Weverse (ứng dụng mạng xã hội cho phép nghệ sĩ và fan tương tác trực tiếp với nhau thông qua các bài đăng) của BTS bắt đầu từ ngày 20.8. Nền tảng này có sẵn phiên bản của từng tập và một số clip hậu trường chưa được công bố cũng sẽ được tiết lộ.

Trước đó vào năm 2016, BTS bắt đầu chia sẻ hành trình âm nhạc của họ bằng cách quay phim lại những tour diễn của mình dưới dạng chương trình thực tế Bon Voyage. Chương trình nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, nhất là người hâm mộ BTS vì được hiểu thêm về cuộc sống của thần tượng.