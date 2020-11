BTS thống trị top 50 ca khúc thế giới của Spotify với album mới

Theo Soompi, vào ngày 20.11, BTS đã phát hành album mới - BE (Deluxe Edition). Album bao gồm 8 bài hát, với ca khúc chủ đề là Life Goes On.

Theo Big Hit Entertaiment (công ty chủ quản của BTS), BE (Deluxe Edition) l à sản phẩm âm nhạc thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc chân thật của các thành viên BTS về BE (Deluxe Edition)thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc chân thật của các thành viên BTS về thế giới và sự nghiệp của chính họ. Bên cạnh đó, BTS cũng muốn gửi lời động viên, lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

BTS trở lại ấn tượng với album mới BE (Deluxe Edition) Ảnh: Soompi

Trong ngày đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng , tất cả bài hát mới từ album BE (Deluxe Edition) đều đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Top 50 ca khúc thế giới của Spotify. Đáng chú ý, BTS giành được 7 trong số 13 vị trí hàng đầu vào ngày 20.11.

Ca khúc Dynamite của BTS trước đó từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 50 ca khúc thế giới của Spotify vào tháng 8, nay vươn lên mạnh mẽ với vị trí thứ 2. Trong khi đó, ca khúc chủ đề mới của BTS - Life Goes On - đã có màn ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 3.

Các ca khúc khác trong album như Fly To My Room, Blue & Grey, Telepathy, Dis-easy và Stay lọt vào bảng xếp hạng lần lượt ở vị trí số 8, 9, 10, 12, 13.

Ngay cả Skit - không phải là một bài hát mà là một bản ghi âm cuộc trò chuyện của các thành viên BTS - cũng giành được vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng.

Ngoài Spotify, BTS còn "càn quét" các bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới với album mới này.