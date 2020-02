BTS trượt giải Korean Music Awards 2020

Bên cạnh những tên tuổi thần tượng nổi tiếng khắp châu Á như BTS, Itzy, Taeyeon… danh sách ứng viên tại Korean Music Awards còn có sự xuất hiện của những ngôi sao tài năng không kém và thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Hàn như: AKMU, Jannabi, Lim Kim, Baek Yerin…

Các giải thưởng quan trọng đều thuộc về những cái tên xa lạ với khán giả quốc tế

Đáng chú ý, 4 giải thưởng quan trọng nhất (Daesang) đều thuộc về những cái tên khá xa lạ với khán giả quốc tế nhưng lại là những “quái vật” đáng gờm tại thị trường âm nhạc xứ Hàn. Nữ ca sĩ trẻ Baek Yerin trở thành tâm điểm của giải thưởng năm nay khi cô thắng Album của năm nhờ Our love is great. Cùng với đó, giọng ca 23 tuổi đem về thêm 2 giải phụ khác là Album Pop của năm và Bài hát Pop hay nhất. JANNABI đánh bại BTS, AKMU để giành giải Ca khúc của năm với bản hit For Lovers Who Hestitate. Nhóm cũng trở thành chủ nhân của 3 giải thưởng khác ở thể loại Rock. Bên cạnh đó, giải Nhạc sĩ của năm gọi tên Kim Oki còn Tân binh của năm thuộc về nữ nghệ sĩ 9X Sogumm.

Ban tổ chức Korean Music Awards 2020 công bố kết quả giải thưởng năm nay qua mạng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ảnh: Korean Music Awards

Trong khi đó, BTS nhận được sự chú ý từ người hâm mộ âm nhạc trong nước lẫn quốc tế khi có tên ở đề cử hai hạng mục quan trọng là Ca khúc của năm và Nhạc sĩ của năm. Taeyoen - thủ lĩnh “nhóm nhạc nữ quốc dân” SNSD, cũng xuất hiện trong bảng đề cử danh giá với hạng mục Album Pop xuất sắc nhất. Ở đường đua dành cho những tân binh, Itzy - nhóm nhạc nữ vừa ra mắt của “ông lớn” JYP, khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành nhóm nhạc mới đầu tiên có tên ở hai hạng mục Tân binh của năm và Ca khúc Pop hay nhất. Các nghệ sĩ này sở hữu lượng fan hùng hậu, thành tích nhạc số khiến nhiều đồng nghiệp trầm trồ cùng danh tiếng “phủ sóng” khắp các mặt trận truyền thông. Tuy nhiên, những lợi thế này chưa đủ để giúp họ chiến thắng ở Korean Music Awards 2020. Cả BTS, Taeyeon lẫn Itzy đều không được gọi tên ở các hạng mục đề cử, điều này gây ra không ít tiếc nuối cho nhiều fan Kpop.

Baek Yerin - một trong 4 nghệ sĩ giành giải Daesang Ảnh: JYP Entertainment

Korean Music Awards được đánh giá là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất xứ kim chi. Giải thưởng chọn ra người chiến thắng thông qua hội đồng giám khảo hùng hậu gồm các nhà phê bình âm nhạc, nhà sản xuất những chương trình âm nhạc, các học giả cùng nhiều chuyên gia trong ngành. Chính sự lựa chọn khắt khe và tiêu chí chấm giải đề cao chất lượng, đây là giải thưởng âm nhạc hàn lâm đáng thèm khát ở xứ Hàn.