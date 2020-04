Bút trưởng Vòm Me Xanh 'xin một vé đi tuổi thơ'

Sau khi bút nhóm Vòm Me Xanh của Báo Mực Tím được thành lập, với tài năng của mình, Gia Bảo nhanh chóng được chọn là “chị chủ” của khoảng 20 cây bút học trò trong nhóm với tên Me Địa vì ngoại hình hơi... mũm mĩm. Và Gia Bảo cũng là “trái me” đầu tiên của Vòm Me Xanh được NXB Trẻ ấn hành tập sách Quay đi và khóc.