Ca khúc mới của Momoland bị tố đạo nhạc Miss A

Hôm 25.12, JooE (nhóm Momoland) xuất hiện trong chương trình Radio Star với vai trò khách mời. Tại đây, cô gây chú ý khi hào hứng quảng bá bài hát mà nhóm sắp phát hành mang tên Thumbs Up. Người đẹp chỉ ''nhá hàng'' một đoạn ngắn, nhưng đã khuấy động trường quay và được các nghệ sĩ khác cổ vũ nhiệt tình.

Tuy nhiên, ít ngày sau, khán giả nhận ra Thumbs Up có nhiều điểm tương đồng với bài hát Time’s Up của nhóm Miss A (gồm Suzy, Fei, Min và Jia). Được biết, Time’s Up thuộc album Independent Women Pt.III, phát hành cuối năm 2012. Dù không phải là ca khúc chủ đề album, nhưng Time’s Up vẫn có thành tích tốt trên các bảng xếp hạng lúc bấy giờ nhờ phần nhạc bắt tai.