Ca sĩ Ed Sheeran đối mặt vụ kiện đạo nhạc

Thẩm phán Ronnie Abrams ở Manhattan ( New York ) cho biết hôm 30.3, Structured Asset Sales LLC - công ty sở hữu bản quyền ca khúc Let's Get It On khởi kiện Ed Sheeran, Sony Music Publishing và các bị đơn khác vụ đạo nhạc với số tiền bồi thường lên đến 100 triệu USD. Theo đơn kiện, ca khúc Thinking Out Loud từng khuấy đảo làng nhạc thế giới , đã sao chép “giai điệu, nhịp điệu, điệp khúc, nhịp độ, âm lượng...” của ca khúc Let's Get It On.

Trước đó, theo tạp chí Billboard, Ed Sheeran cũng gặp vấn đề về nghi án đạo nhạc của ca khúc The Rest of Out Life – viết cho bộ đôi Tim McGraw và Faith Hill. The Rest of Out Life bị nhóm nghệ sĩ người Úc tố đạo nhạc từ ca khúc When I Found You được phát hành hồi năm 2014.

Ed Sheeran từng thắng kiện sau một năm tai tiếng vì ca khúc Photograph ẢNH: VARIETY

Thẩm phán Ronnie Abrams nói với Reuters, tạm hoãn vụ kiện với lý do “có sự trùng lặp đáng kể” với vụ kiện của nguyên đơn khác chống lại Ed Sheeran về bản quyền bài hát Let's Get It On sáng tác năm 1973. Vụ kiện mới nhất liên quan đến bản quyền ca khúc Let's Get It On từ năm 2020 của Structured Asset Sales LLC.

Các luật sư của Ed Sheeran và Sony Music Publishing chưa đưa ra trả lời hay bình luận về vụ việc. Gia đình Ed Townsend - những người thừa kế đồng tác giả ca khúc Let's Get It On với Marvin Gaye, cũng đang kiện Ed Sheeran về vụ đạo nhạc. Hiện cả hai chủ nhân của Let’s Get It On là Marvin Gaye và Ed Townsend đều qua đời. Thinking Out Loud đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 vào tháng 2.2015; còn Let's Get It On từng giữ vị trí số 1 vào tháng 9.1973.

Đầu năm 2017, Ed Sheeran từng thắng kiện sau một năm tai tiếng vì ca khúc Photograph. Nam ca sĩ bị tố đã “vay mượn” ca khúc Amazing để sáng tác Photograph. Với kết quả tòa đã tuyên, Ed Sheeran thoát khỏi mức đền bù hơn 20 triệu USD.