Ca sĩ ‘Gangnam Style’ bị thẩm vấn do tình nghi liên quan đường dây mại dâm

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết khi Võ Hạ Trâm mời anh làm đạo diễn cho liveshow This is me đánh dấu 12 năm ca hát, anh nhận lời ngay; bởi với anh, đây là ca sĩ có tài năng thật sự.