Ca sĩ Khánh Loan trải lòng về biến cố bỏ hát vì yêu lầm người có vợ

Khánh Loan theo đuổi con đường ca hát từ khi 16 tuổi. Thời kỳ đỉnh cao, cát sê của Khánh Loan lên tới vài trăm ngàn trong khi nhiều ca sĩ đi hát cát sê chỉ vài chục. Cô còn là bạn song ca ăn ý với Quách Tuấn Du, Lâm Vũ... và đặc biệt là Jimmy Nguyễn. Thế nhưng vào những năm 2010, Khánh Loan bỗng dưng "mất tích" cho đến nhiều năm sau mới âm thầm trở lại.

Nữ ca sĩ tiết lộ, một trong những nguyên nhân khiến cô nghỉ ngang, thậm chí suýt bỏ hát, là vì gặp cú sốc lớn trong chuyện tình cảm. Cách đây nhiều năm, cô quen bạn trai là một Việt kiều Mỹ. Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc sau đó tìm hiểu và bên nhau gần 1 năm. Khi Khánh Loan đề cập đến chuyện lâu dài, người này vui vẻ cùng cô đến gặp gia đình và còn làm một buổi tiệc thật long trọng tại TP.HCM để ra mắt bạn bè và họ hàng của nữ ca sĩ.

Khánh Loan là giọng ca nổi tiếng cùng thời với Lâm Vũ, Jimmy Nguyễn...

Thế nhưng, sau đó, thông qua một số người quen, Khánh Loan chết lặng khi biết người này đã có vợ con ở Mỹ. Quá đau đớn, cô quyết định gửi một email về những gì mình đã biết và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cú sốc tình cảm ở tuổi đôi mươi khiến Khánh Loan tạm dừng ca hát, hằng ngày lên chùa, làm việc thiện nguyện để tìm sự bình yên. Thời gian này, ba cô lại lâm bệnh nặng. Khánh Loan và mẹ thay nhau vào bệnh viện túc trực, chăm sóc suốt 8 năm ròng cho đến khi ông qua đời.

Trở lại sau những sóng gió, Khánh Loan đã đem câu chuyện của mình kể cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh và được anh sáng tác ca khúc mang tên Just let me go do dựa trên câu chuyện của chính cô. Khánh Loan cho biết hiện tại cô quyết định sống độc thân. Cũng vì thế mà nữ ca sĩ từng vướng nghi án... yêu đồng tính với Nhật Kim Anh hay Uyên Trang, những người bạn thân thiết của mình. Dẫu vậy, Khánh Loan khẳng định cô sẽ không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa mà dành toàn tâm toàn trí cho âm nhạc.