Ca sĩ Lan Anh hát bolero với dàn nhạc giao hưởng

Không quá lời khi nói Ánh trăng tình yêu là “cuộc chơi” đẳng cấp. Đẳng cấp là bởi tất cả hơn 20 tác phẩm trong chương trình, từ âm nhạc Việt Nam đến nước ngoài, đều được phối với dàn nhạc giao hưởng. Điều đó không hề dễ dàng và nhất là trong suốt chương trình, ca sĩ hát cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Một lời khen dành cho “cuộc chơi” không ngại “đâm đầu vào đá” và những nỗ lực của nữ ca sĩ có vóc người nhỏ bé sở hữu chất giọng soprano cao vút, thanh và nhẹ này. Lan Anh nói, trước khi liveshow diễn ra vài tháng chị phải đi tập gym để nâng cao thể lực chuẩn bị cho liveshow. Dễ thấy, để hát gần nguyên cả chương trình với dàn nhạc giao hưởng đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sức, nội lực.

Lan Anh đưa khán giả đi qua những miền âm nhạc khác nhau và cùng với đó là những thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước. Mở đầu là những ca khúc nhạc đỏ: Bài ca hy vọng (Văn Ký), Xuân chiến khu (Xuân Hồng), Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp), Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh), Người lái đò trên sông Pôkô (Cầm Phong), Trường ca sông Lô (Văn Cao). Để nối tiếp sau đó là những ca khúc tiền chiến Thu vàng, Hương xưa (Cung Tiến), Bóng chiều xưa (Dương Thiệu Tước), Yêu (Văn Phụng)…

Trong phần thứ 3 của chương trình, Lan Anh hát bài Je veux vivre (trích từ tác phẩm opera Romeo & Juliette). Và chị khiến khán giả bất ngờ khi đưa cả bolero lên sân khấu hát cùng dàn nhạc giao hưởng. Không bao giờ quên anh của Hoàng Trang được phối khí và được trình diễn hoàn toàn bằng những nhạc cụ từ phương Tây.

Khán giả đã vỗ tay không ngớt trước phần trình diễn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn với tác phẩm Thao thức vì em của Lam Phương chơi cùng dàn nhạc giao hưởng. Phần thứ 4 đã cho thấy đẳng cấp kỹ thuật trong giọng hát của nữ ca sĩ, những trích đoạn trong vở nhạc kịch The fantom of the opera…

Nhiều người có thể ngạc nhiên khi Lan Anh có thể hát nhiều dòng nhạc mà vẫn “ngọt”. Nhưng kỳ thực, trước khi hát nhạc thính phòng, dòng nhạc gắn liền với tên tuổi Lan Anh, chị đã hát nhiều dòng nhạc khác nhau từ nhạc trẻ đến boléro. Lan Anh đã tâm sự với người bạn - nhà báo Minh Đức, cũng là người dẫn chương trình của liveshow, khi còn là sinh viên chị hát rất đa dạng tại các phòng trà, quán cà phê… để có tiền học.

Lan Anh luôn kiệm lời về đời sống riêng tư. Điều chị “tiết lộ” duy nhất có lẽ là cậu con trai Quốc An đứng trên sân khấu với mẹ trong phần cuối của chương trình. Ở đó có sự kết nối giữa những nghệ sĩ nhiều thế hệ, có những bậc đàn cha, đàn chú như NSND Quang Thọ, đồng nghiệp như Tấn Minh, đàn em như nhóm Dòng thời gian, những học trò, và con trai của chị.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng tiếp tục cho thấy tài năng của anh với nhạc giao hưởng. Nhờ anh, người ta có thể thấy âm nhạc Việt Nam được tỏa sáng cùng với những nhạc cụ đến từ phương Tây. Và thú vị là nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine và các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (trong đó có nhiều nghệ sĩ nước ngoài) đã rất say sưa thể hiện những tác phẩm âm nhạc Việt Nam, cho thấy vẻ đẹp âm nhạc của phương Đông bằng những âm thanh từ nhạc cụ phương Tây.