Ca sĩ méo mặt khi bị hủy show vì dịch

Đồng loạt hủy show hết tháng 2

Hiện tại có rất nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện đã bị hủy do lo ngại vi rút Corona . Không chỉ ca sĩ Đan Trường bị hủy 12 show liên hoàn, mà ca sĩ nào hiện giờ cũng rơi vào tình trạng “nghỉ xả hơi” nguyên tháng 2. Ca sĩ Erik cho biết anh bị hủy hết 8 show từ cuối tháng 1 đến nay, trong đó có 2 show ở Đà Nẵng, 1 show ở Thừa Thiên-Huế... và cả chuyến đi sang Hàn Quốc hợp tác về âm nhạc với đối tác nước ngoài. “Tất cả các chương trình mà tôi đã ký hợp đồng diễn trong tháng 2 này xem như hủy toàn bộ. Chỉ 4 show hát quảng cáo cho một thương hiệu xe thì ban tổ chức (BTC) nói sẽ cân nhắc báo lại sau, nhưng chắc cũng sẽ dời”, Erik tiết lộ.

Ca sĩ Đan Trường chia sẻ hình ảnh đeo khẩu trang

Các ca sĩ ngôi sao khác như Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà... cũng phải ngừng diễn một số show đã nhận trong thời gian này. Đơn cử Hồ Ngọc Hà bị hủy 5 show diễn event (sự kiện khách hàng) và 1 show ca nhạc giao lưu với một nhóm nhạc nổi tiếng của Mỹ vào giữa tháng 2. Các show diễn cho ngày Tình nhân 14.2 mà cô đã nhận, đến nay cũng được BTC thông báo hủy.

Live concert Do you wanna đu? là dự án tâm huyết và được đầu tư lớn của ca sĩ Bích Phương trong năm 2020, được ấn định ngày diễn ra là 22.2, mở bán vé vào 20 giờ ngày 31.1. Nhưng đến tối 31.1, Bích Phương thông báo hoãn bán vé. Cô bộc bạch: “Live concert đã ấp ủ từ rất lâu, tôi mất rất nhiều thời gian để luyện tập, chuẩn bị. Có rất nhiều thứ trong concert mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người như bài hát mới, bản phối mới... Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi cùng ê kíp buộc phải đưa ra quyết định tạm hoãn bán vé, và sẽ cân nhắc mọi thứ để xem có dời lại sang thời điểm hết dịch bệnh”.

Đến thời điểm này, theo ông Lý Hoàng Tuấn, Giám đốc HT Production, quản lý ca sĩ Đan Trường, Trung Quang..., Đan Trường đã bị hủy 12 show và Trung Quang là 8. Ông Hoàng Tuấn cho biết: “Hiện tại các bầu show, đơn vị tổ chức chủ yếu hủy các chương trình trong tháng 2 này ở một số tỉnh trong nước và Đài Loan; còn các nước khác như Mỹ, Úc mà chúng tôi đã nhận lịch diễn cuối tháng 2 và tháng 3 thì chưa có thông báo gì”.

Các phòng trà lớn tại TP.HCM như Không Tên, We, Đồng Dao... vẫn duy trì hoạt động theo kiểu cầm chừng với các đêm diễn ít có ca sĩ tên tuổi. Anh Đức Huy, chủ phòng trà Không Tên, cho biết: “Lượng khán giả đến nghe nhạc tại phòng trà thời gian này giảm 50%. Chúng tôi có khử trùng khu vực khán phòng mỗi ngày, sử dụng nước rửa tay cho khán giả...”.

Dù thiệt hại vẫn ưu tiên sức khỏe

Các ca sĩ đều chia sẻ việc hủy show hàng loạt thì thiệt hại về kinh tế rất lớn vì tháng giêng là tháng lễ hội, mà ca sĩ luôn sống nhờ dịp lễ, tết. Ca sĩ Đan Trường hóm hỉnh nhắc nhở các diễn viên múa phụ họa và nhân viên của mình: “Dự định là nghỉ xả hơi cả tháng luôn, mấy bạn nhân viên của mình bớt xài lại nhé, vì chỉ còn lương cứng thôi, không có tiền phụ diễn nữa”.

Anh Phan Anh, quản lý của ca sĩ Erik, cho biết: “Tình hình này có lẽ sẽ kéo dài việc hủy show trên diện rộng, bởi khắp nơi đã khuyến cáo không nên tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này, bởi không chỉ an toàn cho ca sĩ mà cả khán giả nữa. Buồn vì thất thu nhưng phía ca sĩ vẫn hiểu cho nhà tổ chức, vì dịch bệnh không ai mong muốn. Chúng tôi còn tạo điều kiện để BTC các show diễn dời lịch sang ngày khác...”.

Để tránh quá trống thời gian trong mùa dịch bệnh do vi rút Corona, nhiều ca sĩ cho biết sẽ tiến hành đầu tư thu âm ca khúc, quay MV mới tại các không gian nhỏ, để sau khi hết dịch bệnh, sẽ tung sản phẩm âm nhạc mới.

Ông bầu Hoàng Tuấn thì cho hay: Giảm show thì tôi chuyển lịch cho Đan Trường, Trung Quang đi chụp hình, quay một số quảng cáo. Nói chung giảm show, nguồn thu nhập trong tháng 2 giảm nhiều, nhưng tình hình chung của giới biểu diễn hiện nay đều như vậy.