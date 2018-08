Ca sĩ Mỹ Linh: 'Tôi chưa bao giờ là trung tâm trong các tour diễn của mình'

ẢNH: NSCC

Tính đến nay, Mỹ Linh khi là nữ ca sĩ duy nhất ở Việt Nam thực hiện được 4 tour diễn cá nhân xuyên Việt: Tiếng hát Mỹ Linh năm 1998, Mỹ Linh và Anh Em năm 1999, Mỹ Linh Tour’06 và Mỹ linh Tour 2018 - Thời gian. Bên cạnh đó còn có tour Mỹ Linh in the Spotlight 2012 do công ty Mỹ Thanh tổ chức cho diva này.