Ca sĩ Quang Hà gây tranh cãi với phát ngôn vẫn xem Đường 'Nhuệ' là anh em

Hết bị Lee Tae Oh (Park Hae Joon) tấn công trong tập tuần trước, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) tiếp tục chịu hành hạ bởi tay sai của chồng cũ ở tập 8 Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) phát sóng tối 18.4.