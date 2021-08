Ca sĩ Quang Vĩnh – người hát nhạc Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn qua đời

Nhận được tin, ca sĩ Thanh Hoa cũng chia sẻ thêm: "Lại thêm một đồng nghiệp - một người anh mà tôi luôn yêu quý đã ra đi. Tôi nhớ cách đây vài năm trong cuộc thi hát tiếng Pháp tổ chức tại IDECAF (cuộc thi Tuyển chọn người hát nhạc Pháp hay nhất ở Việt Nam do Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM và Vatel Saigon tổ chức năm 2012 - PV), lúc đó anh Quang Vĩnh (Vĩnh râu) được 10 giám khảo (có tôi và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) đều chấm cho anh điểm 10 vì anh quá xứng đáng. Tôi có nói với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rằng: “Anh Vĩnh sẽ đoạt giải nhất vì quá hay!”. Và điều đó thành sự thật, anh đã đoạt giải cao nhất. Anh em chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm khi hai anh em tham gia hát những chương trình nhạc Pháp tại phòng trà của tôi. Xin thắp một nén hương lòng tiễn biệt anh. Anh ra đi và hãy mang theo bên mình những bản tình ca Pháp lãng mạn và hay nhất anh nhé. Vĩnh biệt anh Quang Vĩnh!".

Quang Vĩnh tên đầy đủ là Vũ Văn Vĩnh, sinh 1959 tại Sài Gòn. Bố mẹ ông là bộ đôi ca sĩ Ngọc Quang - Thanh Nguyên chuyên hát cho đài phát thanh. Quang Vĩnh nổi tiếng khi xuất hiện với phong thái lãng tử, phong trần, hát những tình khúc nhạc Pháp ở khắp các quán cà phê, bar, pub tại Sài Gòn như Carmen, Guitar Gỗ, Napoli , Sixteen Club, Bản Sonate... Ngay từ nhỏ, Quang Vĩnh bén duyên với nhạc Pháp từ việc học tại một trường của Pháp trước năm 1975 và sau đó làm quen với tiếng Pháp qua sự dạy dỗ, hướng dẫn của mẹ. Năm 1982, Quang Vĩnh bắt đầu chơi nhạc cụ (trống, ghita) và bắt đầu đánh trống chuyên nghiệp cho các ban nhạc từ 1984. Trong những buổi tập luyện, ông ngân nga từng câu hát nhạc Pháp và bắt đầu hát cho đến tận ngày nay.

Phát âm tiếng Pháp chuẩn và hát rất tình, Quang Vĩnh có "vốn liếng" tới hơn 200 bài hát nhạc Pháp của các tượng đài một thời như: Maman, Je Ne T’aime Plus, Les Mots Bleus, Si L’amour Existe Encore, Coupable, Adieu Jolie Candy, Les Amoureux Qui Passent... Ông từng chia sẻ: "Nhạc Pháp hay, lãng mạn, nghe nhạc Pháp, con người ta dễ có cảm xúc. Vì thế tôi trung thành với nhạc Pháp. Tôi thích những bản nhạc Pháp cũ từ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước vì từng câu chữ, từng lời bài hát đều ý nghĩa, đầy chất thơ. Lý do tôi chọn ca khúc của hai thập niên này vì có quá nhiều bài hay, và vì đa số người nghe của tôi thích, họ tìm thấy kỷ niệm của mình trong đó". Năm 2013, Tổng lãnh sự Pháp tổ chức chương trình do ca sĩ Christophe từ Pháp sang biểu diễn và Quang Vĩnh đã có cơ hội dứng chung sân khấu với thần tượng của mình.

Ca sĩ Quang Vĩnh từng là cây trống cự phách Ảnh: T.L

Sinh thời, ca sĩ Quang Vĩnh từng chia sẻ rất tri ân và trân trọng nghề hát vì đã giúp anh có được tên tuổi và cuộc sống ngày hôm nay: "Tôi đến với việc hát tiếng Pháp rất tự nhiên, không do cố tình chọn lựa. Do thất nghiệp đánh trống mà thành ca sĩ bất đắc dĩ, rồi gặp may vì số người chuyên hát tiếng Pháp tại TP.HCM không nhiều, nên mới có được việc làm thường xuyên, đủ lo cho hai con trai vào đại học. Cũng thật thà mà khai, nếu không mê tiếng Pháp thì với tuổi tác, nhan sắc và giọng của tôi mà hát tiếng Việt, tiếng Anh thì không trụ nổi 3 tháng đâu, chứ đừng nói giữ được việc, nuôi được con".